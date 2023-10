Powstaje serial na podstawie słynnej książki Aleksandra Dumasa. Klasyczna powieść "Hrabia Monte Christo" to jedno z najchętniej przenoszonych na ekran dzieł literatury.

Sam Claflin - aktor grający główną rolę w serialu "Hrabia Monte Christo" / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / PAP/Abaca

Jak podaje filmowy magazyn "Variety", nową wersję przygotuje dwukrotny laureat Złotej Palmy, duński reżyser Bille August. Główną rolę w anglojęzycznym serialu zagra Sam Claflin.

"The Count of Monte Cristo" ma być ośmioodcinkowym serialem i koprodukcją włosko-francuską. Według "Variety" prace na planie już się rozpoczęły i potrwają do połowy grudnia. Zdjęcia będą realizowane we Francji, we Włoszech i na Malcie.

Sam Claflin gra w serialu Edmonda Dantesa, niesłusznie oskarżonego o zdradę marynarza, który bez procesu zostaje uwięziony w fortecy u wybrzeży Marsylii. Po latach spędzonych w więzieniu udaje mu się uciec. Podając się za hrabiego Monte Christo, przygotowuje planu zemsty na tych, którzy go niesłusznie oskarżyli.

Tematy zdrady i miłości, które podejmujemy w naszym serialu, są aktualne i uniwersalne, podobnie jak opowieść o zemście maluczkich przeciwko potężnym - zapewniają producenci serialu. Obiecują również, że większy nacisk położą na psychologię postaci, emocje i motywacje. W produkcji pojawią się też silne postaci kobiece. Młoda Hayde nie będzie już wystraszoną niewolnicą, jak to było w książce, a odważną, silną kobietą.

W obsadzie serialu są też Ana Girardot, Mikkel Boe Folsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession oraz Nicolas Maupas.