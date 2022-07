Opublikowano pierwszy zwiastun sześcioodcinkowego serialu "Wielka woda", inspirowanego wydarzeniami z okresu Powodzi Tysiąclecia, która ćwierć wieku temu nawiedziła Polskę. Za reżyserię odpowiadają Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk. W obsadzie są m.in. Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Tomasz Schuchardt i Anna Dymna. Produkcja jesienią pojawi się na platformie Netflix.

Producentką i pomysłodawczynią serialu jest Anna Kępińska. Za scenariusz odpowiadają Kasper Bajon i Kinga Krzemińska.

Agnieszka Żulewska wciela się w "Wielkiej wodzie" w rolę Jaśminy Tremer - hydrolog, która po wielu latach wraca do rodzinnego Wrocławia, by pomóc władzom miasta przygotować się na nadchodzącą powódź. Tomasz Schuchardt gra Jakuba Marczaka - urzędnika z dużymi ambicjami, który samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Z kolei bohater grany przez Ireneusza Czopa to Andrzej Rębacz, który nie chce dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu jego rodzinnej wsi. Jego ojca zagrał Jerzy Trela.

W obsadzie "Wielkiej wody" są także: Anna Dymna, Blanka Kot, Jacek Beler, Klara Bielawka, Lech Dyblik, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk, Marta Nieradkiewicz, Katarzyna Pośpiech, Piotr Rogucki, Tomasz Sapryk, Katarzyna Pośpiech, Dariusz Toczek, Piotr Trojan i Grzegorz Warchoł.

"Wielka woda" będzie już drugim polskim serialem dla platformy Netflix osadzonym w czasach Powodzi Tysiąclecia. Odegrała ona bardzo ważną rolę w wyreżyserowanym przez Jana Holoubka "Rojście '97".