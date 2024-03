Na terenie Pompei, antycznego miasta, zniszczonego w wyniku wybuchu Wezuwiusza, archeolodzy znaleźli doskonale zachowany fresk. Przedstawiający on Fryksosa i Helle - rodzeństwo z mitologii greckiej.

Według mitu były to dzieci króla Atamasa i Nefele.

Ino - druga żona Atamasa - chciała pozbyć się jego dzieci z pierwszego małżeństwa. Namówiła męża, by w ofierze złożył bogom Fryksosa, któremu we śnie ukazała się jego matka nakazując mu uciekać z siostrą. Aby im pomóc, zesłała im skrzydlatego barana, który ich uniósł. Jednak kiedy przelatywali nad cieśniną, Helle spadła do morza i utonęła.

To tę scenę z mitologii przedstawia fresk, odnaleziony podczas prac archeologicznych na terenie o nazwie Regio V. Widać na nim tonącą Helle, wyciągającą rękę do brata.

Po przepiękny fresk w doskonałym stanie - powiedział dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Gabriel Zuchtriegel. Zwrócił uwagę na nadzwyczaj wyraźne kolory malowidła.

Wyjaśni, że mit o Fryksosie i Helle był bardzo rozpowszechniony w tym rejonie.

Jest on także aktualny. To dwoje uchodźców na morzu - dodał.