4 września do kin wchodzi "Polityka" - nowy film Patryka Vegi. "Zdaję sobie sprawę, że mogę przez ten film stracić wszystko, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa mojej żony i dzieci. Nie ma dla mnie w życiu większej wartości niż rodzina, w związku z tym podejmuję ogromne ryzyko" - podkreślił reżyser w rozmowie z Onetem. "Jako twórca doświadczyłem różnych prześladowań, począwszy od tego, że wykradziono mój scenariusz, poprzez próby nacisku zmierzające do przesunięcia premiery filmu na termin po wyborach, na grożeniu mi konsekwencjami ze strony organów państwa kończąc. Pomówiono mnie także w sprawie karnej, przez co mogę być wtłoczony do grupy przestępczej i trafić za to do aresztu" - dodał.

REKLAMA