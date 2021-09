W sieci pojawił się nowy zwiastun "Hawkeye" z Jeremy Rennerem, kolejnego serialu Marvela. W produkcji gra również Piotr Adamczyk. Premiera 24 listopada na platformie Disney +.

Jeremy Renner, który gra Sokole Oko w "Avengersach", zagra tę postać również w serialu "Hawkeye". Reżyserami kilku odcinków będą Amber Finlayson i Katie Ellwood.

Clint Barton, znany też jako Sokole Oko, to mistrz w strzelaniu z łuku. W serialu zajmie się szkoleniem nowej łuczniczki, która zajmie jego miejsce.

Scenariusz serialu "Hawkeye" napisał Jonathan Igla, autor scenariuszy do odcinków takich seriali jak "Mad Men" i "Masters of Sex".

"Hawkeye" to czwarty projekt serialowy z uniwersum Marvela przygotowywany przez studio Disneya. W obsadzie serialu są: Jeremy Renner, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox a także Julia Louis-Dreyfus i Yelena Belova Florence Pugh. Jedną z ról gra także Piotr Adamczyk. Wypatrujcie go w zwiastunie ok. 40 sekundy. "Kto ma sokole oko to mnie wypatrzy" - napisał aktor na swoim Instagramie.

