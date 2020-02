"Żegnamy człowieka o wielkim sercu, pasji, uśmiechniętego i skromnego. I takim go widziałem podczas ostatniego spotkania” – mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk w czasie pogrzebu Romualda Lipki. “Żegnamy niezwykłego ambasadora naszego miasta. Lider najbardziej lubelskiego z lubelskich zespołów, promował nasze miasto" – podkreślał.

Uroczystości pogrzebowe Romualda Lipki / Wojtek Jargiło / PAP

Msza pogrzebowa odbyła się w Archikatederze Lubelskiej. Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik wskazał - cytując Benedykta XVI - że muzyka nawiązuje zazwyczaj do trzech obszarów: miłości, cierpienia i spotkania z Bogiem. Jakość muzyki zależy od piękna, czystości spotkania z tym, co boskie - podkreślił.



Abp Budzik powiedział, że Romuald Lipko "był pewien, że wspomnienia o miłości ocalić można za pomocą twórczości". Był przekonany o prawdziwości słów św. Pawła, że miłość nie ustaje - tłumaczył hierarcha. W jego życiu miłość dopełniła się poprzez cierpienie - dodał.



Arcybiskup przypomniał, że ostatnim utworem, jaki stworzył Lipko, była kompozycja na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły "Nie zastąpi ciebie nikt".Do zobaczenia. “Nie zastąpi ciebie nikt" - powiedział abp Budzik. "Bo gdyby jutra nie było, ocalić trzeba nam miłość", “A po nocy przychodzi dzień" - zakończył homilię cytatami z piosenek Romualda Lipki.





Romuald Lipko zmarł 6 lutego. Był jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórcą zespołu Budka Suflera, autorem wielu polskich przebojów.





"Jolka, Jolka" zagrana z lubelskiego ratusza przed pogrzebem Romualda Lipki Krzysztof Kot /RMF FM