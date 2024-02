Scenariusz, który należał do amerykańskiego aktora Harrisona Forda, został sprzedany na aukcji za prawie 11 tys. funtów. Dla miłośników kina to eksponat szczególnie ważny.

Harrison Ford jako Han Solo / United Archives/IFTN /picture al / PAP/DPA

To scenariusz do pierwszego filmu o Gwiezdnych Wojnach, który napisano w 1976 roku. Aktor pozostawił go w mieszkaniu wynajmowanym przez niego w Londynie podczas zdjęć, które kręcono w studiach filmowych Elsteree.

Różnokolorowe strony scenariusza sugerują, że był on wielokrotnie poprawiany.

Postać Hana Solo - cynicznego kapitana statku kosmicznego, w którego wcielał się Harrison Ford - pojawi się po raz pierwszy dopiero na 56. stronie tekstu.

Na niektórych stronach widnieją odręczne notatki aktora, które poczynił po spotkaniu z producentami.

Dla kolekcjonerów pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami to prawdziwy rarytas. Licytacja w domu aukcyjnym, która odbyła sią w hrabstwie Hertfordshire, przyciągnęła wielu zainteresowanych miłośników kina. Wygrał ją anonimowy kolekcjoner z Austrii.