10 lat więzienia grozi litewskiemu kierowcy, który przemycał przez granicę środki odurzające. Po przeszukaniu jego ciężarówki i prześwietleniu skanerem RTG, w kabinie znaleziono 22 kilogramy marihuany.

Marihuana przejęta przez służby / CBŚP / Policja

Czarnorynkowa wartość substancji przejętych przez KAS i funkcjonariuszy CBŚP to niemal 900 tys. złotych.

37-letni Litwin został zatrzymany do kontroli w Budzisku przy granicy polsko-litewskiej. Policjanci z Suwałk doprowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora kierowca został tymczasowo aresztowany. Grozić mu może do 10 lat pozbawienia wolności.