Dźwięki klawiszy tego instrumentu można usłyszeć na albumie Queen "The Works". 8 grudnia pianino Freddiego Mercury'ego pójdzie pod młotek na aukcji w brytyjskim Corsham. Może zostać sprzedane za nie mniej niż 20 tysięcy funtów.

Freddie Mercury / DPA / PAP/DPA

Organizatorzy licytacji przyznają, że trudno im ocenić, jaką popularność zyska ten instrument i jaka będzie jego ostateczna cena. Dźwięki tego instrumentu można usłyszeć na albumie Queen "The Works", z którego pochodzą przeboje "Radio Ga Ga" czy "I want to break free". 8 grudnia pianino zostanie zlicytowane aukcji w Gardiner Houlgate w Corsham.

Chodzi o pianino Kawai EP 308. Najpierw grał na nim Freddie Mercury, a później zespół The Alarm. Wokalista tej grupy Mike' Peters przyznał w rozmowie z BBC, że trudno mu się rozstać z tym instrumentem. Pianino Mercury'ego trafiło w jego ręce w efekcie spotkania podczas Montreux Pop Festival w Szwajcarii w 1984 roku. Po jakimś czasie Mercury zdecydował się odsprzedać kolegom z The Alarm pianino za 3 tysiące funtów.

Na razie szacuje się, że podczas środowej aukcji można się spodziewać kwoty zbliżonej do 20 tysięcy funtów. Choć to niesamowita rockowa pamiątka, nie istnieje żaden film czy zdjęcie, na którym Freddie gra na instrumencie, co znacznie podwyższyłoby jego cenę. Mimo to, aukcja może okazać się prawdziwą atrakcją dla poszukiwaczy muzycznych skarbów.