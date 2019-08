Reżyser Paweł Pawlikowski został uhonorowany "za wybitny wkład w rozwój sztuki filmowej" podczas festiwalu filmowego w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie.

Paweł Pawlikowski podczas ceremonii wręczenia nagrody / FEHIM DEMIR / PAP

W piątek wieczorem, podczas ceremonii otwarcia festiwalu, obok Pawlikowskiego tym samym wyróżnieniem uhonorowano także meksykańskiego reżysera Alejandro Gonzaleza Iñarritu.

Paweł Pawlikowski, odbierając nagrodę "Honorowego Serca Sarajewa", powiedział:" Widziałem Sarajewo w różnych ważnych momentach jego historii, przed wojną, w jej trakcie i po niej, i zawsze budziło we mnie wielkie emocje (...) To miasto nie ma prostego serca, raczej skomplikowane, pełne paradoksów, sprzeczności, ale to bardzo silne serce, silniejsze niż ideologie i nacjonalizmy.



Przed rokiem film Pawlikowskiego "Zimna wojna", który miał nominację do Oscara, inaugurował festiwal w Sarajewie, natomiast w 2015 roku został tam nagrodzony inny obraz polskiego reżysera, "Ida", laureat Oscara.



Po ceremonii otwarcia tegorocznego festiwalu w Sarajewie rozpoczęła się projekcja obrazów bombardowania miasta przez siły serbskie w latach 1992-1995, uważanego za najdłuższe i najbardziej krwawe oblężenie w historii Europy po II wojnie światowej.



Festiwal filmowy w Sarajewie, który powstał w 1995 r. jako "akt oporu" przeciwko nienawiści i wojnie, przyciąga co roku gwiazdy kina światowego formatu. W stolicy Bośni i Hercegowiny gościli m.in. Robert De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt i Wim Wenders.