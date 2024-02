Do Paula McCartneya wróciła gitara, którą skradziono mu w 1972 roku. To efekt poszukiwań, które prowadzone były od kilku lat.

Paul McCartney na zdjęciu z 2022 r. / cpuk / Avalon / PAP/AVALON

Jak pisze BBC, Paul McCartney kupił gitarę basową Höfner 500/1 w 1961 r. w Hamburgu. Nagrywał na niej takie hity Beatlesów jak "Love Me Do" i "She Loves You". Instrument stracił w 1972 r. Ukradziono mu go w Londynie - z samochodu, którym przewożono instrumenty.

Inspiracją do poszukiwań gitary po latach był apel McCartneya, który był do niej szczególnie przywiązany. Powstała specjalna strona internetowa , założona przez zespół ludzi zaangażowanych w sprawę. Można na niej przeczytać, że prowadzone od 2018 r. poszukiwania nabrały rozpędu w maju 2023 r. Po tym, jak o akcji informowały media z całego świata, zaczęły spływać sygnały, które pomogły odtworzyć losy instrumentu.

Na stronie poszukiwań możemy przeczytać, że po kradzieży gitara została sprzedana właścicielowi pubu w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Na razie nie ujawniono, co dokładnie działo się z nią dalej i jak trafiła na strych domu w południowo-wschodniej Anglii, gdzie ją znaleziono.

"Bas jest kompletny i wciąż w oryginalnym futerale. Będzie wymagał pewnych napraw, aby ponownie nadawał się do gry, ale zespół profesjonalistów może z łatwością je przeprowadzić" - deklarują na swojej stronie poszukiwacze.

Jak pisze BBC, gitara wróciła do McCartneya w grudniu 2023 r., ale dopiero teraz poinformowano o tym opinię publiczną. Autentyczność instrumentu została potwierdzona przez producenta. Na stronie muzyka czytamy , że jest on ogromnie wdzięczny wszystkim zaangażowanym w szukanie gitary.