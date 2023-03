Dwa konkursy, dwadzieścia filmów i ponad 200 000 zł w puli nagród. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA prezentuje filmy nominowane w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" i Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. W Krakowie na przełomie kwietnia i maja ponownie pojawią się twórczynie i twórcy z całego świata, by wspólnie z tysiącami widzów doświadczać tego, co w świecie kina niezależnego najlepsze i najbardziej wartościowe.

"Tata", reż. Anna Maliszewska / materiały promocyjne Organizatorzy Festiwalu dotychczas zaprezentowali pięć pierwszych filmów, które będą walczyć o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. W składzie jury tego konkursu w tym roku m.in. Michael Seresin, światowej sławy operator oraz Ewa Puszczyńska, producentka m.in. oscarowej "Idy" czy głośnego "Silent Twins". Znanych jest także pierwsze pięć filmów z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, które będą oceniane między innymi przez Debbie McWilliams, ikonę świata castingów oraz Bernda Budera, dyrektora programowego Festiwalu Filmowego w Cottbus - Festiwalu Filmów Europy Wschodniej. Laureat otrzyma Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 zł. 30 marca zaprezentowano kolejne dziesięć filmów: pięć z Konkursu Głównego oraz pięć Konkursu Polskiego. Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" 2023 Filmy nominowane w tegorocznej odsłonie Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" to: "Do You Love Me?", reż. Tonia Nayabrova - wejście w dorosłość siedemnastoletniej Kiry z Kijowa okazuje się być niezwykle bolesne. Upadek Związku Radzieckiego, rozpad rodziny i desperacki krok, przed którym główną bohaterkę ratuje sanitariusz Misha. Opowieść o dojrzewaniu w czasach wielkich politycznych przemian.

"Storm", reż. Erika Calmeyer - thriller psychologiczny zadający pytanie, jaka jest granica pomiędzy bezwarunkową matczyną miłością, a umiejętnością odłożenia emocji na bok. W czasie wypadu na ryby w wyniku tragicznego wypadku ginie kilkuletni Ulrik, syn Elin i brat dziesięcioletniej Storm, która zostaje pomówiona o śmierć brata przez szerzącą się w szkole plotkę, jakoby specjalnie popchnęła Ulrika do wody.

"Delegation", reż. Asaf Saban - płacz mieszający się ze złością i bezradność z mocnymi postanowieniami dotyczącymi przyszłości w czasie szkolnej wycieczki trojga izraelskich przyjaciół (Frisch, Nitzan i Ido), którzy wybierają się w tradycyjną podróż z Izraela do Polski. Uczestnikiem wycieczki jest także ocalały od Holocaustu dziadek Frischa, z którym wspólnie odwiedzają obozy koncentracyjne.

"Banger", reż. Adam Sedlák - dzika podróż po nocnej Pradze nakręcona w całości... iPhonem, w czasie której przewodnikiem widzów jest marzący o karierze rapera dealer - Alex. Bohater dostaje od losu niepowtarzalną szansę - nagranie numeru ze znanym artystą. By zrealizować swoje marzenie rozpoczyna wyścig z czasem, wikłając się w imprezowo-narkotykowe perypetie.

- dzika podróż po nocnej Pradze nakręcona w całości... iPhonem, w czasie której przewodnikiem widzów jest marzący o karierze rapera dealer - Alex. Bohater dostaje od losu niepowtarzalną szansę - nagranie numeru ze znanym artystą. By zrealizować swoje marzenie rozpoczyna wyścig z czasem, wikłając się w imprezowo-narkotykowe perypetie. "Medusa Deluxe", reż. Thomas Hardiman - w czasie regionalnego konkursu fryzjerskiego w Wielkiej Brytanii dochodzi do makabrycznej zbrodni - jeden z uczestników zostaje znaleziony martwy. Od tego momentu ważne są tylko dwie rzeczy - znalezienie tego, kto zabił oraz rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej spektakularną fryzurę. "Medusa Deluxe", reż. Thomas Hardiman / materiały promocyjne Pozostałe filmy, które będą walczyć o Krakowska Nagrodę Andrzeja Wajdy o 25 000 dolarów to: "Motherhood" reż. Pilar Palomero, "The Great Silence" reż. Katrine Brocks, "Chleb i sól" reż. Damian Kocur, "Spare Keys" reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan, "A Room of My Own" reż. Ioseb "Soso" Bliadze. Konkurs Polski Filmów Fabularnych 2023 "Wyrwa", reż. Bartosz Konopka / materiały promocyjne "Wyrwa", reż. Bartosz Konopka - zagadkowa śmierć Janiny, żony Maćka, która ginie w wypadku samochodowym, staje się impulsem do jego podróży, w czasie której bohater chce poznać okoliczności śmierci ukochanej. W dramacie psychologicznym na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza niebagatelną rolę zaczyna odgrywać Wojnar, aktor, którego Maciek podejrzewa o romans ze zmarłą żoną, która - jak się okazuje - skrywała przed nim wiele tajemnic.

"Hela", reż. Anna Kasperska - Zuzia, siostra zbuntowanej Heli, masz szasnę na adopcję. Zdesperowana Hela zdaje sobie sprawę, że być może jest to ostatni moment, by odzyskać ukochaną siostrę, zanim tamta zdąży o niej zapomnieć. Opowieść o potrzebie bliskości, lęku przed stratą i sile rodzinnych więzi.

"Niebezpieczni dżentelmeni", reż. Maciej Kawalski - cztery znakomitości polskiej kultury i zakopiańskiej bohemy - Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Witkiewicz, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski - budzą się po mocno zakrapianej imprezie i znajdują... zwłoki nieznanego im mężczyzny. Tętniące kulturalnym życiem Zakopane kipi od plotek, a na drodze bohaterów stają nie tylko stróże prawa, ale sam Włodzimierz Lenin.

"Tata", reż. Anna Maliszewska - samotnie wychowujący córkę Michał jest kierowcą tira. Gdy jest w trasie, Miśką opiekuje się ukraińska sąsiadka, która nagle umiera. Dziewczynka wraz z wnuczką zmarłej niani udają się w podróż z Michałem, w czasie której zmierzy się on ze swoimi demonami i odkryje to, co w życiu jest najważniejsze. Ciepłe kino familijne i niebanalne kino drogi pełne wzruszeń i dobrego humoru.

"Miało cię nie być", reż. Jakub Michalczuk - wzruszająca opowieść o życiowych rozbitkach - siedemnastoletniej Ryfce i jej czterdziestoletnim ojcu, którzy niespodziewanie wkraczają do swoich światów, mimo iż wcześniej utrzymują szczątkowy kontakt. Dzieli ich wiek i doświadczenia, lecz łączy przekora oraz chęć odnalezienia swojego miejsca, a także tęsknota za byciem zrozumianym.

"Miało cię nie być", reż. Jakub Michalczuk / Materiały promocyjne Na Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 zł w tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych mają także szanse: "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i "Norwegian Dreams" Leiva Devolda. Kraków to kino Tegoroczna edycja Festiwalu Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach 28 kwietnia - 7 maja. Stolicę Małopolski ponownie odwiedzą przedstawiciele branży filmowej z całego świata, którzy poza uczestnictwem w blisko 200 seansach, będą brać udział w sekcji PRO INDUSTRY, która skupia się na tematach związanych z rozwojem branży w dynamicznie zmieniającym się w ostatnich latach świecie kina. W programie także pokazy plenerowe, pokazy specjalne i Miasteczko Festiwalowe, które tradycyjnie pojawi się na placu Szczepańskim. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi organizatorzy ogłoszą nominacje do nagrody dla Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora. Szczegółowe informacje o biletach i karnetach na stronie offcamera.pl Zobacz również: "Wybrałem przetrwanie". Jeremy Renner w pierwszym wywiadzie po wypadku

