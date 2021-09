Dziś w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Wiesława Gołasa. Rozpoczną się o godz. 14 mszą św. w kościele św. Karola Boromeusza. Następnie wybitny aktor aktor spocznie w grobie rodzinnym na Powązkach.

Wiesław Gołas na zdj. z 2015 r. / Jakub Kamiński / PAP

Wiesław Gołas urodził się 9 października 1930 r. w Kielcach. Był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów.



W październiku 2020 r. artysta przeszedł udar. Cztery miesiące później Maria Krawczyk-Gołas wyjawiła, że jej mąż czuje się dobrze, ale ma problemy z mówieniem.



W sobotę 4 września Wiesław Gołas trafił do szpitala po drugim wylewie. Pogotowie zabrało go z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie tymczasowo przebywał. Zmarł w czwartek 9 września.



Wiesław Gołas stworzył ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Widzowie pamiętają go też z występów w Kabarecie Dudek i Kabarecie Starszych Panów. Śpiewał tam takie kultowe już dziś utwory jak "W co się bawić", "W Polskę idziemy", "Tupot białych mew", "No co ja ci zrobiłem?", "Kapturek 62" czy "Upiorny twist".

Wiesław Gołas i Edward Dziewoński w czasie występu Kabaretu Dudek / Witold Rozmysłowicz / PAP

Wiesław Gołas debiutował w "Pokoleniu" Andrzeja Wajdy, grał też w "Prawie i pięści" Jerzego Hoffmana czy "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. Sympatię widzów zdobywał jako legendarny kapitan Sowa i Tomasz Czereśniak z serialu "Czterej pancerni i pies". Mogliśmy go też oglądać m.in. w "Brunecie wieczorową porą", "Czterdziestolatku" czy "Hallo Szpicbródka".

W 1995 r. powstał film "100 Filmów z Wiesławem Gołasem" Tadeusza Pawłowicza. W tym samym roku Gołas zagrał ostatnią rolę - w "Szabli od komendanta" Jana Jakuba Kolskiego. Sporadycznie występował jeszcze na deskach Teatru Polskiego. W lutym 2015 r. zdecydował się zakończyć karierę aktorską.



Wiesław Gołas był odznaczony m.in Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1963). Wręczono mu także Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1968), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego (1977) oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009).



W 2020 r. Gołas otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości.

Grażyna Barszczewska wspomina Wiesława Gołasa

Był charyzmatycznym wspaniałym aktorem, cudownym, ciepłym kolegą i po prostu pięknym człowiekiem - mówiła w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą doskonała aktorka Grażyna Barszczewska. Razem z Wiesławem Gołasem występowała w Kabarecie Dudek oraz w Teatrze Polskim w Warszawie. Cieszę się, że mogłam spotkać Wiesia na swojej drodze. Dał nam tyle radości i tyle wzruszeń - podkreślała Barszczewska.