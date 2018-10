Msza pogrzebowa w intencji zmarłego w poniedziałek w wieku 94 lat słynnego francuskiego piosenkarza ormiańskiego pochodzenia Charlesa Aznavoura została odprawiona w katedrze ormiańskiej Saint-Jean-Baptiste, niedaleko Pól Elizejskich w Paryżu.

/ CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Agencja AFP zwraca uwagę, że dziennikarze nie mogli podejść do budynku katedry; ceremonia miała charakter prywatny, odbyła się w kręgu najbliższych krewnych i znajomych piosenkarza.

Kondukt żałobny uda się następnie na cmentarz w Montfort-l'Amaury, na zachód od Paryża, gdzie Aznavour zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu wraz z rodzicami i synem Patrickiem, który zmarł w wieku 25 lat.



W Armenii sobota została ogłoszona przez władze dniem żałoby narodowej. Flagi zostały opuszczone do połowy masztów, a w kościołach odprawiane są nabożeństwa ku pamięci zmarłego artysty.



Dzień wcześniej w Paryżu odbyły się uroczystości pożegnania Aznavoura. Hołd wielkiej gwieździe piosenki oddali m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Armenii Nikol Paszynian. Przed Pałacem Inwalidów w centrum Paryża, gdzie odbyły się uroczystości, zebrało się ok. 2000 osób.



Ceremonia pożegnalna była transmitowana przez kilka stacji telewizyjnych we Francji, a także w stolicy Armenii Erywaniu na ogromnym telebimie, ustawionym w centrum miasta. Tam obserwował ją m.in. prezydent Armenii Armen Sarkisjan.



Aznavour, a właściwie Szahnur Warenag Aznawurian, urodził się 22 maja 1924 roku w Paryżu w rodzinie ormiańskich imigrantów. Wykonywał głównie piosenki literackie, również do własnych słów i muzyki. Napisał ponad tysiąc utworów, a jego albumy sprzedały się - według różnych szacunków - w 150-200 mln egzemplarzy. W przeprowadzonej w 1999 roku internetowej ankiecie amerykańskiej telewizji CNN i tygodnika "Time" Aznavour został uznany za największego estradowego artystę XX wieku.



Aznavour był również aktorem filmowym; zagrał w około 80 filmach, w tym m.in. w "Strzelajcie do pianisty!" Francois Truffauta (1960 r.). W 2017 roku gwiazda z jego nazwiskiem umieszczona została w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Zmarł w nocy z 30 września na 1 października w wieku 94 lat w swoim domu w Prowansji.

(j.)