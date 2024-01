Nominacje do Oscarów. Sofia Vergara jako serialowa matka chrzestna. Laureat Złotych Lwów w kinach. Premiera filmu z aktorem nagrodzonym Złotym Globem. Emocjonująco zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

Jacek Braciak i Michał Czernecki na planie "Kosa" / Łukasz Bąk / Materiały prasowe

Nominacje do Oscarów

We wtorek 23 stycznia Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosi nominacje do 96. Oscarów. Na skróconej liście kandydatów znalazły również polskie produkcje i koprodukcje. To "Skąd dokąd" w reżyserii Macieja Hameli w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny" i "Strefa interesów" w reżyserii Jonathana Glazera - m.in w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". To również film "Apolonia, Apolonia" w reżyserii Lei Glob w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny".

Wideo youtube

Na statuetkę w kategorii "Najlepszy film animowany" mają szansę "Chłopi" - film DK i Hugh Welchmanów. Tytuły nominowane poznamy 23 stycznia.

Gala wręczenia statuetek odbędzie się 10 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Będzie transmitowana w ponad 200 krajach.

Sofia Vergara jako Griselda Blanco

Sofia Vergara, aktorka znana do tej pory z komediowego sitcomu, wcieliła się w postać bezwzględnej kolumbijskiej baronki narkotykowej / Netflix / Materiały prasowe

Serial "Griselda" to nowość od współtwórców kultowego "Narcos". Premiera w czwartek 25 stycznia w Netfliksie.

Sofia Vergara, aktorka znana do tej pory z komediowego sitcomu, wcieliła się w postać bezwzględnej kolumbijskiej baronki narkotykowej. Aby wiarygodnie stworzyć postać inspirowaną Griseldą Blanco, kobiety, której bał się sam Pablo Escobar, musiała całkowicie zerwać ze swoim poprzednim wizerunkiem.

Nie chciałam, aby ktokolwiek patrząc na Griseldę widział mnie albo Glorię Pritchett. Chciałam wejść do głowy Griseldy i naprawdę postarać się zrozumieć jej mentalność, skąd pochodziła - mówi aktorka i producentka serialu, która nad "Griseldą" pracowała aż 10 lat

Wideo youtube

"Kos" w kinach

Bartosz Bielenia na planie "Kosa" / Anna Włoch / Materiały prasowe

W piątek 26 stycznia do kin wejdzie "Kos" w reżyserii Pawła Maślony. W obsadzie są m.in Bartosz Bielenia, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Piotr Pacek oraz Jason Mitchell.

Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz na planie "Kosa" / Łukasz Bąk / Materiały prasowe

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.

Wideo youtube

Kilka osób mnie pytało, do czego bym ten film porównał. Mówiłem, że najbardziej czuję, że to taki anty-"Potop". To sienkiewiczowska historia à rebours - przyznał w rozmowie z RMF FM Paweł Maślona. To dla mnie od początku była opowieść o przemocy - o tym, jak ona może się objawiać i jak się dojrzewa do buntu - dodał reżyser.

Robert Więckiewicz na planie "Kosa" / Łukasz Bąk / Materiały prasowe

"Przesilenie zimowe" na ekranach

Wideo youtube

Film "Przesilenie zimowe" w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów, Alexandra Payne’a w polskich kinach będzie od 26 stycznia. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul (Paul Giamatti) nie mając rodziny nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Randolph), której syn niedawno zginął w Wietnamie.

Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii. Prawdziwą podróżą okaże się to, jak pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są przywiązani do swojej przeszłości - mogą wybrać własną przyszłość.

Grający nauczyciela Paul Giamatti ma już na koncie Złoty Glob, jego rola w filmie "Przesilenie zimowe" może być także nominowana do Oscara.