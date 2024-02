Podczas 30. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów (Screen Actors Guild – SAG), największy sukces odniósł film Christophera Nolana „Oppenheimer”. Zwyciężył w kategoriach najlepszy filmowy zespół aktorski i najlepszy aktor w roli głównej oraz drugoplanowej.

Cillian Murphy / Robyn BECK / AFP / East News

Gala SAG odbyła się w Shrine Auditorium & Expo Hall w Los Angeles. Odniesione tam sukcesy stanowią na ogół, choć nie zawsze, dobry prognostyk na powodzenie w późniejszej rozgrywce oscarowej.

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym uznano Cilliana Murphy’ego za kreację, w "Oppenheimerze". Także występujący w tym filmie Robert Downey Jr. wyszedł zwycięsko w potyczce o nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Najlepszą aktorką w roli głównej obwołano Lily Gladstone. Wystąpiła ona w filmie Martina Scorsese "Czas krwawego księżyca". Zdaniem krytyków rozgrywka o prymat w żadnej innej kategorii nie była tak wyrównana. Największą rywalką Gladstone była Emma Stone grająca w "Poor Things" Yorgosa Lanthimosa.

Najlepszą aktorką w roli drugoplanowej okazała się Da'Vine Joy Randolph, występująca w "The Holdovers" Alexandra Payne.

Każdemu aktorowi, który wciąż czeka na swoją szansę, powiem: Twoje życie może zmienić się w ciągu jednego dnia. To nie jest kwestia "czy", ale "kiedy" - powiedziała podczas ceremonii Randolph.

SAG przyznał swoje trofeum także najlepszemu zespołowi kaskaderskiemu. Otrzymali ją wykonawcy "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" zrealizowanego przez Christophera McQuarrie.

Nagrody dla twórców seriali i filmów telewizyjnych

Gala w Los Angeles obejmowała także wyróżnienia dla twórców seriali i filmów telewizyjnych. Najwięcej nagród zgromadził "The Bear". Otrzymali je najlepsza aktorka w serialu komediowym Ayo Edebiri, najlepszy aktor w serialu komediowym Jeremy Allen White oraz najlepszy zespół aktorski w serialu komediowym.

Po dwie nagrody dostali twórcy "The Last of Us" - najlepszy aktor w serialu dramatycznym Pedro Pascal i najlepszy zespół kaskaderski w serialu komediowym lub dramatycznym, a także najlepsza aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym Ali Wong oraz najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym Steven Yeun.

Elizabeth Debicki z "The Crown" została najlepszą aktorką w serialu dramatycznym. Najlepszym zespołem aktorskim w serialu dramatycznym uznano artystów z "Sukcesji".

Słynną aktorkę, piosenkarkę, reżyserkę i producentkę filmową Barbrę Streisand uhonorowano nagrodą SAG za całokształt twórczości w uznaniu jej bogatej kariery i pracy humanitarnej.

Ceremonia wręczenia nagród Screen Actors Guild Awards, transmitowana była po raz pierwszy na żywo w serwisie Netflix.