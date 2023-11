Tutaj doskonale widać, że sztuka to coś, z czym można obcować również w parku, a nie tylko w muzeach. To niezwykłe przeżycie! - tłumaczył korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi zachwycony zwiedzający.

Oniryczny spektakl sztuki i światła można podziwiać do 21 stycznia 2024 roku w paryskim parku Parc de la Vilette. Spacer po wystawie zajmuje ok. 45 minut.

Eskpozycja podkreśla głęboką miłość Dalego do natury i jest pierwszą okazją do zobaczenia dzieł geniusza nie dość, że w plenerze, to jeszcze w połączeniu z interaktywnym pokazem.