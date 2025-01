Największe przeboje, najpopularniejsi polscy wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko. Tak w skrócie można opisać rozdanie On Air Music Awards – pierwszych w Polsce nagród przyznawanych tym artystom, których piosenki w ubiegłym roku były najczęściej grane w stacjach radiowych. Takiego wydarzenia jeszcze w naszym kraju nie było! W plebiscyt On Air Music Awards zaangażowały się największe stacje radiowe, promując muzykę ponad podziałami!

/ Materiały prasowe

On Air Music Awards to projekt, któremu przyświecała idea muzyki ponad podziałami. W efekcie powstała koncepcja pierwszego w Polsce wydarzenia muzycznego, w którym nagrody przyznawane są nie przez grono jury, ale na podstawie obiektywnej liczby odtworzeń utworów danego artysty w stacjach radiowych, połączonych z głosami publiczności. Pierwszy raz do współpracy zaproszono też wszystkie największe stacje radiowe, tworząc uniwersalny plebiscyt, który będzie znaczącym głosem w dyskusji o kondycji polskiego rynku muzycznego.

On Air Music Awards podkreśla wagę stacji radiowych w procesie kształtowania gustów muzycznych Polaków, promowania muzyki polskich wykonawców i budowania wspólnoty. Daje odpór twierdzeniu, że muzyka z radia to tylko muzyka tła.

Aktualne trendy w polskiej muzyce

W plebiscycie On Air Music Awards artyści powalczą o wyróżnienia w 8 kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy w polskiej branży muzycznej. Będzie więc nagroda między innymi za Przebój Roku, wyróżnienia dla Artysty Roku, Artystki Roku i Zespołu/Duetu Roku, a oprócz tego nagroda w kategorii Rock, Hip-Hop oraz muzyczni influencerzy.

Wśród nominowanych do nagród znajdą się ci artyści, których utwory były najczęściej emitowane we wszystkich polskich radiostacjach, a zwycięzców poznamy 7 marca podczas uroczystej gali w PreZero Arena Gliwice transmitowanej na antenie TVP.

Kto na niej wystąpi, dowiemy się niebawem, choć TVP jako współproducent wydarzenia już zapowiada, że na widzów czekać będzie dynamiczne widowisko telewizyjne łączące elementy festiwalu i uroczystej gali z udziałem najpopularniejszych artystów polskiej sceny muzycznej.

Gospodarze wydarzenia: Miasto Gliwice, Województwo Śląskie i GórnośląskoZagłębiowska Metropolia ponownie zawładną polską sceną muzyczną i dadzą wyraz tezie, że w tym regionie kraju kultura pełni szczególną rolę. Przygotowania do wydarzenia już ruszyły. To zaszczyt występować w roli współgospodarza tak ważnej imprezy muzycznej. W Gliwicach kultura od lat łączy ludzi w szacunku dla odmienności. Tutaj doceniamy tożsamość tak samo jak odmienność oraz łączymy obszary wymagające integracji. Plebiscyt On Air Music Awards wyrósł z tego samego założenia - łączy słuchaczy ponad podziałami. Jestem przekonana, że wspólnie zdziałamy jeszcze więcej dla polskiej kultury - powiedziała Katarzyna Kuczyńska-Budka, rodowita gliwiczanka, prezydent Gliwic.

Sprzedaż biletów na galę ruszyła na www.ebilet.pl .