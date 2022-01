Jessica Chastain oraz Andrew Garfield w nowych filmach i "Cesarz" według Ryszarda Kapuścińskiego na scenie teatru muzycznego we Wrocławiu. Oto kulturalne premiery najbliższego tygodnia.

"Oczy Tammy Faye" na dużym ekranie

Nie pójdę do przodu, patrząc we wsteczne lusterko mojego życia - mówiła Tammy Faye Bakker. Film opowiada niezwykłą historię sukcesów i niepowodzeń telewizyjnej ewangelistki Tammy Faye Bakker.

Wideo youtube

W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia Tammy Faye i jej mąż Jim Bakker zbudowali od podstaw największą na świecie religijną sieć medialną oraz chrześcijański park rozrywki. Tammy była szanowana, głosiła przesłanie miłości, akceptacji i prawa do szczęścia. Jej podobizna zdobiła wiele pism nie tylko dla kobiet, wszyscy zwracali uwagę na jej otwartość i życzliwość wobec ludzi z różnych środowisk. Ale także na jej wyjątkowy głos i charakterystyczny makijaż.

Niestety, nieprawidłowości finansowe, intrygi konkurentów oraz skandale doprowadziły do upadku misternie latami konstruowanego imperium. Główną rolę w filmie "Oczy Tammy Faye" zagrała Jessica Chastain. W obsadzie są też m.in Andrew Garfield, Cherry Jones, Gabriel Olds, Fredric Lehne, Mark Wystrach, Sam Jaeger, Chandler Head oraz Vincent D’Onofrio. Film wyreżyserował Michael Showalter, a scenariusz napisał Abe Sylvia.

Produkcja 4 lutego wejdzie do polskich kin.

"Król Internetu" w kinach

To satyra na świat social mediów. W polskich kinach "Król Internetu" pojawi się w piątek 4 lutego. Andrew Garfield gra w nim rolę maniakalnego influencera w przełamującym wszystkie granice internetowym show.

To historia o mediach społecznościowych i ich zgubnym wpływie na psychikę człowieka. Do czego można się posunąć, by odnieść sukces? Jak uzależnienie od social mediów pozbawia ludzi godności? Te i inne pytania stawia reżyserka Gia Coppola, wnuczka Francisa Forda Coppoli, twórcy m.in. "Czasu Apokalipsy" czy trylogii "Ojciec Chrzestny".

Wideo youtube

W obsadzie, u boku Garfielda, są m.in Maya Hawke, gwiazda serialu "Stranger Things" oraz Jason Schwartzman. Światowa premiera "Króla Internetu" odbyła się podczas 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

"Cesarz" na scenie

Spektakl w reżyserii Cezarego Studniaka według znanej książki Ryszarda Kapuścińskiego 5 lutego będzie miał premierę na Scenie Ciśnień. Studniak jest też autorem adaptacji.

To nowość na afiszu wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol. Jak przypominają twórcy przedstawienia, wydana w 1978 roku książka to fabularyzowany reportaż o dworze etiopskiego cesarza Hajle Sellasje I. Muzykę pisze duet Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, scenografię projektuje Michał Hrisulidis, kostiumy Barbara Sikorska-Bouffal, a za ruch sceniczny odpowiada Barbara Olech.

W obsadzie "Cesarza" są Helena Sujecka, Emose Uhunmwangho, Rafał Derkacz, Tomasz Leszczyński, Krzysztof Suszek, Michał Szymański, Mikołaj Woubishet oraz Michał Zborowski.