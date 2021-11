"Obłoki śmierci. Bolimów 1915" to pełnometrażowy, fabularyzowany film dokumentalny, opowiadający o narodzinach broni chemicznej z polskiej perspektywy. 5 listopada wchodzi do kin. Widz ogląda przebieg jednych z pierwszych ataków gazowych w historii, do których doszło w trakcie I wojny światowej w Bolimowie. Twórcy filmu nadali mu podtytuł "Historia, którą zabiła ludzka niepamięć".

