Właśnie pojawił się nowy zwiastun filmu "Furiosa: Saga Mad Max". Tytułową Furiosę gra znana z "Gambitu królowej" Anya Taylor-Joy, a jej przeciwnikiem będzie filmowy Thor Chris Hemsworth. Kinową premierę zaplanowano na 24 maja. Zapowiada się gorące widowisko.

Kadr z filmu "Furiosa: Saga Mad Max" / TM & © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. / Materiały prasowe

Po raz pierwszy nie będzie to historia Maxa, tylko postaci ze słynnego uniwersum. Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, a Furiosa musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

Wideo youtube

Reżyserem filmu jest laureat Oscara, legendarny George Miller. Jest też współautorem scenariusza. To już piąta produkcja z serii, którą rozpoczął w 1979 roku film "Mad Max". Stał się on przepustką do aktorskiej kariery dla Mela Gibsona. W filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu" z 1985 roku u boku Mela Gibsona wystąpiła m.in Tina Turner jako Cioteczka Entity. W tej części wykorzystano też jej słynną piosenkę "We Don't Need Another Hero".

Anya Taylor-Joy gra w nowej odsłonie postać młodej Furiosy. Starsze oblicze tej bohaterki mogliśmy oglądać w "Mad Max: Na drodze gniewu", w którym zagrała ją Charlize Theron.

Długo myślałem, że będziemy mogli wykorzystać komputerową technikę odmładzania aktorów i zastosować ją dla Charlize. Nie wydaje mi się jednak, żebyśmy byli blisko w pełni wiarygodnego efektu takiej transformacji. Pomimo odważnych prób w "Irlandczyku", to wciąż nieznane w pełni terytorium. Wszyscy są blisko rozwiązania problemów z tym związanych, w szczególności Japończycy. Uważam jednak, że jeszcze długa droga przed nami - mówił George Miller w jednym z wywiadów.

Przeciwnika Furiosy zagra Chris Hemsworth. Charakteryzacja zmieniła go nie do poznania.

Kinową premierę zaplanowano na 24 maja. Według nieoficjalnych informacji, film ma mieć światową premierę w połowie maja na festiwalu filmowym w Cannes.