Laureat Złotych Lwów 25 października trafi do kin w całej Polsce. Dzień później w Teatrze Roma w Warszawie odbędzie się bardzo oczekiwana premiera "Aidy" z muzyką Eltona Johna.

Agnieszka Holland na planie filmu "Obywatel Jones" / Robert Pałka / materiały dystrybutora

"Obywatel Jones" w kinach

Na ostatnim festiwalu w Gdyni film "Obywatel Jones" w reżyserii Agnieszki Holland zdobył główną nagrodę, Złote Lwy. Bohaterem filmu jest Gareth Jones. W postać reportera, który stał się sławny dzięki swojemu artykułowi o spotkaniu z Adolfem Hitlerem, i w 1933 roku wyruszył do Związku Radzieckiego, wcielił się James Norton. Jones w latach 30. XX wieku Jones z uporem opisywał Wielki Głód na Ukrainie, jedną z największych zbrodni komunizmu.

W postać reportera, który stał się sławny dzięki swojemu artykułowi o spotkaniu z Adolfem Hitlerem, wcielił się James Norton / Robert Pałka / materiały dystrybutora

To postać dziennikarza, który dorasta do tego, że zaczyna nagle czuć ogromną odpowiedzialność za to, żeby powiedzieć światu prawdę o tych wydarzeniach, o Wielkim Głodzie na Ukrainie - mówi o swoim bohaterze reżyserka Agnieszka Holland w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Reżyserka dodaje, że film jest także o samym dziennikarstwie, istocie tego zawodu.

Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego".

Autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk, a współproducentką i autorką scenariusza jest amerykańska dziennikarka Andrea Chalupa. Film 25 października wchodzi do kin.



"Aida" w Romie

"Aida" to nowe przedstawienie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Premiera już 26 października.

"Cudowna muzyka Eltona Johna. Tim Rice, przypomnę, jest autorem takich musicali jak Jesus Christ Superstar, Józef i jego bracia, Evita, Król Lew i wielu innych. A tu czeka nas cudowna historia, znana z opery Verdiego, trójkąt miłosny: Radames, Aida, Amneris. Historia przedstawiona w sposób bardzo współczesny - mówi dyrektor teatru i reżyser spektaklu Wojciech Kępczyński.

"Aida" to musical z 2000 roku. Na początku lat 90. ubiegłego wieku Elton John podjął współpracę z autorem tekstów Timem Rice'em, pracując nad ścieżką dźwiękową do filmu "Król Lew". Broadwayowskie inscenizacje musicali "Król Lew" i "Aida" przyniosły autorom wiele nagród, w tym Tony i Grammy.