Legenda jazzowej gitary w Katowicach. Solowy koncert Igora Herbuta w Warszawie. I premiera powieści królowej kryminałów. Tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

Zdjęcie ilustracyjne / Unsplash.com / Internet

JOHN MCLAUGHLIN AND THE 4TH DIMENSION

John McLaughlin - legenda jazzowej gitary oraz muzyk zespołów Milesa Davisa, Ala Di Meoli czy Paco De Lucia wystąpi w poniedziałek w Katowicach, w sala koncertowej NOSPR. Jego muzyka obejmuje wiele gatunków jazzu, które łączył z elementami rocka, flamenco i bluesa, hinduską muzyką klasyczną i zachodnią muzyką klasyczną, by stać się jedną z pionierskich postaci muzyki fusion. Został sklasyfikowany na 49 miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu Rolling Stone. Ma no koncie też Grammy.

NOWA KSIĄŻKA KATARZYNY BONDY

Katarzyna Bonda to jedna z najpopularniejszych autorek powieści kryminalnych w Polsce. "Miłość leczy rany" to wielowątkowa powieść o miłości i zbrodni, walce i nadziei. Premiera w środę 30 października. Książka jest oparta na faktach, a jej bohaterowie mają swoje pierwowzory w rzeczywistości. Lokalizacja, motyw zbrodni kazachskiego jogina, a także siła i wiara kobiety, która walczyła o swojego ukochanego - to wszystko, jak zapewnia autorka, miało miejsce.

IGOR HERBUT W ROMIE

Igor Herbut w piątek 1 listopada zagra koncert "Lwia część". Wystąpi w stołecznym Teatrze Roma. To ma być bardzo intymny solowy koncert artysty, podczas którego nie tylko zaśpiewa i zagra na pianinie, ale także wiele opowie. "Od ostatniego koncertu w Warszawie sporo się zmieniło. Urodził się mój syn i urodziłem się i ja-ojciec, ja. Czy wspominałem, że się zaręczyłem? Powiedziała "tak", mimo, że po tylu wspólnych latach zna wszystkie moje najgorsze cechy, których z pewnością domyślacie się z moich utworów. Opowiem w Romie. Jeśli będziecie chcieli słuchać moich opowieści, a może i także zupełnie czegoś nowego, przedpremierowego" - zapowiada swój koncert Igor Herbut.