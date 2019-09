Na ekrany wchodzi "Joker", nagrodzony Złotym Lwem na niedawnym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. 4 października do kin trafi też "Czarny mercedes" Janusza Majewskiego z gwiazdorską obsadą. Opera Wrocławska pokaże premierę, którą Zygmunt Krauze przygotował specjalnie dla tej sceny. Tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

"Joker"

Film nagrodzony Złotym Lwem na niedawnym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji 4 października trafi do polskich kin. Akcja "Jokera" rozgrywa się w Gotham City pod koniec minionego wieku. Bruce Wayne, przyszły Batman, jest dzieckiem i wciąż ma oboje rodziców. Nieznający ojca Arthur Fleck ma wrażliwą matkę, która jest być może także jego najlepszą przyjaciółką. To ona przezwała go kiedyś "Wesołkiem". Ten pseudonim przykleił mu do twarzy uśmiech. Ale Arthur to wyrzutek, jest prześladowany przez nastolatków na ulicach, wyszydzany przez urzędników w metrze, a nawet wyśmiewany przez klaunów, z którymi pracuje.

Widz może prześledzić, jak ze słabego komika Arthur przeobraża się w psychopatę i czarny charakter. W jednej z ról wystąpił Robert De Niro, a tytułowego Jokera brawurowo zagrał Joaquin Phoenix. Mówi się, że ta rola przyniesie mu co najmniej nominację do przyszłorocznych Oscarów.



"Czarny mercedes"

Janusz Majewski, twórca lubianych i nagradzanych "Excentryków, czyli po słonecznej stronie ulicy", "Zaklętych rewirów" czy filmu "C.K. Dezerterzy", nakręcił ekranizację kryminalnej powieści własnego autorstwa. "Czarny mercedes" to opowieść sensacyjna o miłości, zbrodni i zabójczej namiętności.

W obsadzie filmu są m.in Artur Żmijewski, Andrzej Zieliński, Maria Dębska, Aleksandar Milićević, Bogusław Linda, Marcel Sabat, Sonia Bohosiewicz, Danuta Stenka, Natalia Rybicka, Izabela Dąbrowska, Andrzej Seweryn, Marian Opania i Wiktor Zborowski.





Opera dla całej rodziny

"Yemaya - Królowa Mórz" Zygmunta Krauzego to najnowsza produkcja Opery Wrocławskiej. Spektakl adresowany jest i do widzów dorosłych i do dzieci. Prapremiera we wtorek 1 października.

To spektakl, który w sensie muzycznym jest bardziej przystępny - mówi kompozytor. Autorką libretta jest Małgorzata Sikorska-Miszczuk. To baśniowa historia o chłopcu, który trafia do podwodnego królestwa rządzonego przez Yemayę. To bogini pojawiająca się w afrykańskich oraz afroamerykańskich wierzeniach religijnych, bogini-matka, opiekunka, bóstwo związane z oceanem.