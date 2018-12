Grażyna Szapołowska reżyseruje we Wrocławiu "Halkę". Do kin wchodzi nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji film "Roma". W Sewilli odbędzie się gala Europejskich Nagród Filmowych. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Szapołowska reżyseruje "Halkę"

Premiera "Halki" 14 grudnia zacznie Rok Moniuszkowski w Operze Wrocławskiej. Spektakl powstaje w reżyserii znanej aktorki Grażyny Szapołowskiej.

Cieszymy się, że debiut Grażyny Szapołowskiej jako reżyserki operowej będzie we Wrocławiu - mówi szef Opery Wrocławskiej, Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Przedstawienie utrzymane będzie w czarno-białej tonacji. Jedynym kolorem będzie czerwona chusta Halki, która symbolizować będzie miłość i krew - mówi Grażyna Szapołowska. Dodaje, że jej spektakl ma przypomnieć widzom o uczuciach. Na scenie pojawią się też zwierzęta.

"Halka" to najbardziej znana polska opera napisana przez Stanisława Moniuszkę. Premiera pierwszej wersji odbyła się w Wilnie w 1848 roku.

"Roma" wchodzi do kin

Laureat Złotego Lwa z Wenecji - film "Roma" Alfonso Cuarona w piątek 14 grudnia pojawi się w wybranych kinach w Polsce. Będzie dostępny również na Netflixie. To najpoważniejszy konkurent "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego do oscarowej nominacji w kategorii nieanglojęzycznej i główny faworyt tej kategorii. Nominowany jest też do Złotych Globów w aż trzech kategoriach.

Cuaron opowiedział historię młodych służących pochodzących z indiańskiego ludu Misteków. Cleo (Yalitza Aparicio) i Adela (Nancy García García) pracują dla niedużej rodziny w zamieszkiwanej przez klasę średnią dzielnicy Meksyku Romie. Pani domu, matka czwórki dzieci Sofia (Marina de Tavira) usiłuje uporać się z przedłużającą się nieobecnością męża, natomiast Cleo musi stawić czoło druzgocącej prawdzie. Polskim dystrybutorem "Romy" jest Gutek Film.

Europejskie Nagrody Filmowe

Gala Europejskich Nagród Filmowych, nazywanych "europejskimi Oscarami", odbędzie się w sobotę 15 grudnia w Sewilli. To najbardziej prestiżowe nagrody wręczane europejskim filmom. Jej pierwszym laureatem był Krzysztof Kieślowski.

Prezydentem Akademii jest Wim Wenders, a przewodniczącą komisji Agnieszka Holland. Część nagród przyznano już wcześniej i wśród laureatów znalazł się Jarosław Kamiński, montażysta "Zimnej wojny". Polski film ma jeszcze szanse na nagrodę w pięciu kategoriach - film, scenarzysta (Paweł Pawlikowski), reżyser (Paweł Pawlikowski), aktorka (Joanna Kulig) oraz aktor (Tomasz Kot).

Na nagrodę ma także szansę film "Jeszcze dzień życia" Damiana Nenowa i Raula de la Fuente, oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego. Może dostać wyróżnienie w kategorii Najlepszy Europejski Pełnometrażowy Film Animowany.

