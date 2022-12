Poparzeni Kawą Trzy wracają z nowym singlem i zwariowanym teledyskiem do piosenki "Urodziny". Jeśli lubicie "Kawałek do tańca", "Byłaś dla mnie wszystkim" czy "Okrutna, zła i podła", to na pewno ta piosenka wpadnie Wam w ucho. Zobaczcie koniecznie!

"Urodziny" to pierwszy singiel promujący najnowszy album Poparzonych Kawą Trzy, nad którym zespół pracuje od dwóch lat. Utwór charakterem nawiązuje do największych przebojów zespołu. Cytat W tym utworze każdy będzie mógł przejrzeć się jak w lustrze. To taki hymn, który, mamy nadzieję, słuchacze będą sobie wysyłać z różnych okazji - mówi wokalista zespołu Roman Osica. Tekst Rafała Bryndala jak zwykle mówi o tym co w naszej duszy ważne - dodaje. Szczere życzenia dla drugiej osoby to w obecnych, niepewnych, czasach chyba jedna z najważniejszych rzeczy jaką możemy dać od siebie. Szczególnie w różnych kontekstach - mówi. "Niech cię prowadzą dobre anioły, nie chełp się władzą, przeżyj love-story, niech Ci sprzyjają gwiazdy i ludzie, miej czym się zająć, unikaj złudzeń" - to coś czego śmiało możemy życzyć ludziom, których szanujemy i kochamy - mówi Bryndal. Muzyka autorstwa Krzysztofa Zasady nawiązuje do największych hitów Poparzonych, które zdobyły serca odbiorców. Cytat Jeśli ktoś żywo reaguje na takie piosenki jak "Kawałek do Tańca" czy Byłaś dla mnie wszystkim" - to ten utwór jest dla niego - mówi Zasada Za sprawą miksu i produkcji Bartosza Tabba Zielonego słychać w utworze nowoczesne i dynamiczne brzmienie. Przy tej piosence chce się skakać i tańczyć! - mówi Katarzyna Pakosińska, która zagrała jedną z ról w teledysku do utworu. Wideo youtube RMF 24