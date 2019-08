Powstanie Warszawskie trafi do wirtualnego świata. Na początku września premierę będzie miała gra "Warsaw", która bazuje na historii powstańców. Jak przekonują producenci, dzięki niej gracze na całym świecie dowiedzą się o fenomenie warszawskiego zrywu.





Produkowane w Polsce gry komputerowe podbijają w ostatnich latach świat i stają się tematem artykułów w międzynarodowych mediach. Powstanie Warszawskie, którego 75. rocznicę właśnie obchodzimy, zostało od czasu ogłoszenia gry wspomniane w ponad 370 publikacjach na całym świecie, w tym tak znaczących mediach jak: Sueddeutsche Zeitung, GAMESPOT czy IGN. Wszystko to za sprawą gry WARSAW, która została przetestowana i opisana przez kluczowe zagraniczne media, każdorazowo komunikując kontekst wydarzenia - Powstania Warszawskiego.

WARSAW jest polską grą komputerową z gatunku taktyczny RPG, której premiera na komputery PC planowana jest na 4 września, a później także na konsole. Nad WARSAW pracuje warszawskie studio deweloperskie Pixelated Milk, na zlecenie firmy Gaming Company, odpowiedzialnej za koncepcję i promocję tytułu.

WARSAW wzbudziła duże zainteresowanie poza granicami Polski - do tej pory napisało o niej ponad 350 serwisów internetowych w Azji, Europie i obu Amerykach zajmujących się głównie gamingiem oraz kulturą popularną, w tym również serwisy o zasięgu globalnym, jak amerykańskie Gamespot.com

Kiedy zaczynaliśmy pracę nad WARSAW, chcieliśmy, żeby była to po prostu jak najlepsza gra w swoim gatunku, taka, w którą każdy z nas chciałby zagrać. Chcieliśmy jednak, by nasz produkt poza świetną warstwą rozgrywki opowiadał również ciekawą i ważną historię, więc nasz wybór padł na Powstanie Warszawskie - temat, który dotąd był w tym medium praktycznie niewykorzystany, a jeśli ktoś po niego sięgał, to efekt bywał daleki od ideału - komentuje Krzysztof Papliński z Gaming Company, producent WARSAW.

WARSAW toczy się przez 63 dni Powstania Warszawskiego w okupowanej Warszawie - rolą gracza jest przeprowadzenie bohaterów przez całe jego trwanie. W grze pojawią się realne lokacje i wydarzenia z Powstania Warszawskiego. Bohaterowie nie są konkretnymi postaciami historycznymi, ale stanowią połączenie cech i losów postaci biorących udział w Powstaniu - opisują ich osobowość oraz przeżycia. Jest to jedna z nielicznych gier w ogóle podejmujących temat Powstania Warszawskiego i pierwsza w swoim gatunku (taktyczny RPG z elementami strategii). WARSAW w żadnym momencie nie ocenia Powstania Warszawskiego, pokazuje jednak wydarzenia, które miały miejsce jego w trakcie i stara się zachować wierność realiom historycznym. Gra konsultowana była z gronem historyków specjalizującym się w tematyce II wojny światowej i Powstania.