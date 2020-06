Były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i były wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec został nowym dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. Stanowisko dyrektora artystycznego obejmie Krzysztof Materna.

Andrzej Wyrobiec / Leszek Szymański / PAP

Andrzej Wyrobiec zaproponował najbardziej interesujący, autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej teatru - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej miasta Krakowa.

Dał się poznać jako strateg, a jednocześnie menedżer świadomy wyzwań stojących przed teatrem jako zespołem pracowników. Jest liderem na trudne czasy i szansą na znalezienie złotego środka w trudnym wyzwaniu, jakim jest myślenie o efektywności zarządzania, a zarazem koncyliacyjnym podejściu do zespołu targanego ogromnymi sporami wewnętrznymi i doświadczonego trudną sytuacją związaną z odwołaniem poprzedniego dyrektora - wskazano.



Z takiego wyboru zadowolony jest prezydent miasta Jacek Majchrowski. Przed Teatrem Bagatela niełatwe zadanie utrzymania równowagi finansowej instytucji, utrzymania niemałego zespołu artystycznego, technicznego, a zarazem pełnego wykorzystania jego potencjału - wskazał i dodał, że "wyzwaniem pozostają także ważne inwestycje Bagateli, rozwój infrastruktury i zwiększenie sukcesu teatru w pozyskiwaniu środków zewnętrznych".



Krzysztof Materna dyrektorem artystycznym Teatru Bagatela

Krzysztof Materna / Marcin Bielecki / PAP

Majchrowski poinformował, że funkcję dyrektora artystycznego instytucji pełnił będzie z kolei reżyser, aktor, satyryk i producent telewizyjny Krzysztof Materna.



W tej konfiguracji doświadczony menedżer i jedna z najbardziej wyrazistych i popularnych postaci polskiego życia kulturalnego, stanowią obietnicę sukcesu Bagateli - ocenił Majchrowski. Wyraził również nadzieję, że "będzie to sukces mierzony w kategoriach finansowych, artystycznych, organizacyjnych i wizerunkowych, ale ostatecznie także frekwencyjnych".



Do konkursu na dyrektora Bagateli wpłynęło 10 ofert, ale jedna została przekazana po terminie, a inna nie zawierała wymaganych dokumentów, więc została odrzucona z powodów formalnych. W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczył także prawnik, który potwierdził ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ogłoszenia konkursu.



Zainteresowani objęciem stanowiska mieli nadesłać życiorys, list motywacyjny, autorski program realizacji zadań w teatrze i wizję repertuaru na najbliższe pięć sezonów artystycznych. Podczas drugiego posiedzenia przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z siedmioma kandydatami. Ostatecznie dziewięcioosobowa komisja w głosowaniu jawnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Andrzeja Wyrobca. Uzyskał pięć głosów.



Kim jest Andrzej Wyrobiec?

Andrzej Wyrobiec urodził się w 1964 r. w Chrzanowie, jest absolwentem Historii i Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.



W latach 1989-94 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury "Pod Jaszczurami" i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie. Do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą. Był wspólnikiem, prokurentem i członkiem zarządu w agencji reklamowej.



Zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2002-06), a w okresie 2007-09 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej MPL Kraków - Balice Sp. z o.o. W latach 2005-14 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był członkiem Unii Wolności, od 2001 r. Platformy Obywatelskiej.



Był zastępcą skarbnika (2006-09), a potem skarbnikiem PO (2009-10) oraz pełnomocnikiem finansowym wszystkich komitetów wyborczych PO. W 2010 r. został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od 2010 do 2013 r. był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej; w 2014 r. został podsekretarzem stanu w ministerstwie kultury. W styczniu bieżącego roku objął stanowisko dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wcześniej sprawując tam stanowisko wicedyrektora.



Śledztwo ws. molestowania i mobbingu przez poprzedniego dyrektora Bagateli

Umowa z dotychczasowym dyrektorem Henrykiem Jackiem S., który kierował Bagatelą ponad 20 lat - od 1 września 1999 r. do 31 stycznia 2020 r. - została rozwiązana po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty molestowania seksualnego i łamania praw pracowniczych. Za te czyny grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.



O molestowanie i mobbing dyrektora oskarżyła grupa kobiet m.in. aktorek Bagateli. Jak informowała prokuratura, S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Śledztwo w tej sprawie trwa.