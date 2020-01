Henryk Jacek S. został oficjalnie odwołany z funkcji dyrektora Teatru Bagatela. Pismo w tej sprawie podpisał prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Teatr Bagatela w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Przeciwko byłemu dyrektorowi toczy się postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, został on oskarżony o mobbing i molestowanie pracownic teatru.

Jak powiedział Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu, nowy dyrektor ma zostać wyłoniony do końca kwietnia. Prezydent podjął decyzję o jego odwołaniu, dokument został podpisany, także rzeczywiście możemy mówić, że dyrektor Bagateli z dniem dzisiejszym jest odwołany. Spodziewamy się, że gdzieś w połowie lutego, tak planujemy, będzie ogłoszony konkurs - stwierdził Nowak w rozmowie z RMF FM.

Byłemu dyrektorowi grożą 3 lata więzienia

Były dyrektor Bagateli został oskarżony o to, że doprowadził 4 osoby do poddania się innej czynności seksualnej wykorzystując swoją funkcję. Wobec 5 osób miał też łamać prawa pracownicze.

Henrykowi S. grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów , a w obszernych wyjaśnieniach przedstawił warunki, jakie panowały w teatrze - twierdził, że były one doskonałe.

Według prokuratury dyrektor poniżał swoje pracownice, poprzez słowa, wypowiedzi i sposób zachowania. Miał również dotykać je i dopuszczać się innych czynności, takich jak całowanie.

Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych, dozór policji raz w tygodniu, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi, a także zakaz przebywania w miejscu pracy i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Co się działo w Teatrze Bagatela?

Aktorka Alina Kamińska - jedna z aktorek, która zarzuca dyrektorowi mobbing i molestowanie seksualne opowiadała w rozmowie z RMF FM, o relacjach panujących w placówce.

Alina Kamińska: Granica jest przekroczona, musimy działać. Po latach powiedziałyśmy dosyć Józef Polewka /RMF FM

To były różne rzeczy, które były przekraczaniem granic. Naszych kobiecych granic. Dotyczyły molestowania, bo tak to należy wprost nazwać. Nie mogę się wypowiadać za koleżanki. Przypuszczam, że każda z nich opowiada swoją historię. W tej chwili będziemy ją też opowiadać prokuratorowi. Sprawa jest już w toku. Przed nami złożenie zeznań - bardzo ciężkie momenty - mówiła.

Henryk Jacek S. był dyrektorem i artystycznym Teatru Bagatela w Krakowie od 1999 roku.