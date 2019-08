W wieku 79 lat zmarł w piątek amerykański aktor, scenarzysta i reżyser Peter Fonda, znany głównie z roli Wyatta w kultowym filmie "Swobodny jeździec" - poinformowała w oświadczeniu rodzina aktora.

Peter Fonda miał 79 lat / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Aktor cierpiał na raka płuca. Zmarł w swoim domu w Los Angeles z powodu niewydolności oddechowej.

Peter Fonda pochodził ze znanej aktorskiej rodziny. Był synem legendy Hollywood Henry'ego Fondy i młodszym bratem aktorki Jane Fondy. Aktorką jest jego córka, Bridget.



Największa sławę przyniosła mu rola Wyatta w filmie drogi "Swobodny jeździec" z 1969 roku, wyreżyserowanym przez Dennisa Hoppera, którego Fonda był także współscenarzystą i współproducentem.



Dwukrotnie był nominowany do Oscara, w tym za scenariusz do "Swobodnego jeźdźca". Peter Fonda uhonorowany został dwoma Złotymi Globami - dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym ("Złoto Uleego") i dla najlepszego aktora drugoplanowego w filmie telewizyjnym ("Pasja Ayn Rand").



W tym stuleciu zagrał w takich filmach jak "Ghost Rider", "3:10 do Yumy" i "Gang dzikich wieprzów", a także w serialu telewizyjnym "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku".