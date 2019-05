Nie żyje jeden z czołowych architektów XX wieku Ieoh Ming Pei. Zmarł w wieku 102 lat.

Ieoh Ming Pei / A3643 Harald Tittel / PAP/DPA

Ieoh Ming Pei tworzył w stylu modernistycznym i postmodernistycznym. Był Amerykaninem chińskiego pochodzenia.

Zaprojektował między innymi piramidę na dziedzińcu Luwru w Paryżu i Rock and Roll Hall of Fame - muzeum rock and rolla i rocka. Gmach mieści się w Cleveland - w stanie Ohio w USA.