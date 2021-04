Film "Ma Rainey's Black Bottom" jako jedyny otrzymał dwie statuetki w pierwszym z dwóch wieczorów rozdania nagród brytyjskiej akademii filmowej - BAFTA. Tegoroczna ceremonia po raz pierwszy została rozdzielona na dwa dni.

Brytyjska prezenterka radiowa i telewizyjna Clara Amfo prowadziła ceremonię rozdania nagród / TOM DYMOND / BAFTA HANDOUT / PAP/EPA

Wczoraj rozdano głównie nagrody w kategoriach technicznych, natomiast rozstrzygnięcia w najważniejszych kategoriach zapadną dziś wieczór.

"Ma Rainey's Black Bottom" - historia Ma Rainey, czarnoskórej wokalistki bluesowej z lat 20. XX w. - został wyróżniony za najlepsze kostiumy oraz za najlepszą charakteryzację i fryzury. Film w reżyserii George'a C. Wolfe'a ma szansę na jeszcze jedną nagrodę, bo w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska nominowany jest Chadwick Boseman.



Pozostałe nagrodzone w sobotę filmy to:

- "Rocks" - najlepszy casting

- "Mank" - scenografia

- "Sound of Metal" - dźwięk

- "Tenet" - efekty specjalne

- "The Present" - brytyjski film krótkometrażowy

- "The Owl and the Pussycat" - brytyjska animacja krótkometrażowa.

Ponadto nagrodę za wyjątkowy wkład w brytyjską kinematografię otrzymał Noel Clarke - aktor, scenarzysta i reżyser najbardziej znany z roli Mickeya Smitha z serialu science-fiction "Doktor Who".



Najwięcej nominacji w tym roku - po siedem - otrzymały "Nomandland" oraz "Rocks", przy czym pierwszy z nich może zdobyć już tylko sześć statuetek, bo jedna z kategorii, w której był nominowany, już została rozstrzygnięta, zaś "Rocks" oprócz jednej nagrody, którą już ma, nadal może wygrać w sześciu pozostałych kategoriach.



Oprócz rozdzielenia ceremonii na dwa dni, tegoroczna edycja nagród BAFTA różni się od poprzednich także znacznie większym zdywersyfikowaniem etnicznym. Po głosach krytyki w zeszłym roku, gdy wszyscy nominowani aktorzy byli biali, teraz aż 16 spośród 24 nominowanych w kategoriach aktorskich wywodzi się z mniejszości etnicznych.



Ceremonia w cieniu śmierci księcia Filipa

Ceremonię przyćmiła śmierć księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej Elżbiety II. Z tego powodu z udziału w niedzielnym rozdaniu nagród wycofał się jego wnuk, książę William, który jest prezydentem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Sobotnią część wręczenia nagród rozpoczęto od oddania hołdu zmarłemu księciu i przypomnienia faktu, że był on pierwszym prezydentem BAFTA po utworzeniu akademii w 1959 r.