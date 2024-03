Lider zespołu T.Love Muniek Staszczyk został dziadkiem. 60-letni wokalista pochwalił się na Instagramie, że jego rodzina powiększyła się o dziewczynkę o imieniu Roma.

Muniek Staszczyk / Marcin Gadomski / PAP

Muniek od dawna chciał zostać dziadkiem. Jego córka, Maria i pochodzący z Włoch zięć, Jacopo wreszcie spełnili to jego marzenie.

"Jeeeest Romcia!!! Zostałem Rocknroll Grand Daddy! Yeah" - napisał podekscytowany artysta, chwaląc się zdjęciem wnuczki.

Instagram Post

Ten radosny prezent, to owoc miłości 31-letniej Marysi - córki Staszczyka - i pochodzącego z Bergamo, Jacopo. Para pobrała się w czerwcu ubiegłego roku.

Muzyk o tym, że wraz z żoną marzą o tym, by zostać dziadkami, mówił w rozmowie z PAP Life, w kwietniu 2022 roku. "Chcielibyśmy mieć wnuki. Bardzo zazdroszczę Kazikowi Staszewskiemu, mojemu kumplowi, że jest dziadkiem. Powiedziałem mu o tym. Wszystko jest na dobrej drodze, by to marzenie się spełniło" - stwierdził wtedy proroczo.

Być może rodzina Staszczyków powiększy się jeszcze nieraz. Wszak rockman ma również syna, 34-letniego Jana. Ten nie ma jeszcze dzieci.