Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Doktor Sen" z Ewanem McGregorem w roli głównej. Obraz powstał na podstawie powieści Stephena Kinga i jest kontynuacją historii, którą znamy z "Lśnienia" zekranizowanego przed laty przez Stanleya Kubricka.

Premiera filmu planowana jest na jesień. Reżyserem i autorem scenariusza jest Amerykanin Mike Flanagan.

O zwiastunie pozytywnie wypowiedział się na Twitterze Stephen King - autor powieści "Doktor Sen". Jak podkreślił, obraz "rozsadzi umysły widzów".









Głównym bohaterem filmu jest O czym opowiada "Doktor Sen"? "Nękany przez mieszkańców hotelu Panorama, w którym jako dziecko spędził jedną straszliwą zimę, Dan przez dziesięciolecia błąka się po Ameryce, usiłując zrzucić z siebie odziedziczone po ojcu brzemię beznadziei, alkoholizmu i przemocy. Ostatecznie odnajduje swoje miejsce w małym miasteczku w New Hampshire, we wspierającej go grupie Anonimowych Alkoholików i w domu opieki, gdzie zachowana z lat dzieciństwa resztka mocy pozwala mu nieść ulgę umierającym w ostatnich chwilach ich życia. Staje się znany jako "Doktor Sen". Kiedy Dan poznaje efemeryczną Abrę Stone, jej nadzwyczajny dar budzi drzemiące w nim demony i każe mu stanąć do boju o jej duszę i przetrwanie. To epicka batalia między dobrem i złem, krwawa, pełna rozmachu opowieść, która zachwyci miliony miłośników "Lśnienia" i zadowoli każdego, kto dopiero teraz wkracza w świat tej już klasycznej pozycji w dorobku Kinga" - pisze na swoich stronach polski wydawca powieści Stephena Kinga, wydawnictwo Prószyński i Spółka.