Restauracja i sklep z płytami winylowymi na Kazimierzu, Kopiec Krakusa i dach z pięknym widokiem na krakowski Rynek - te miejsca "zagrały" w teledysku do najnowszego, głośnego już singla Andrzeja Piasecznego. Utwór "Miłość" pochodzi z płyty "50/50". Na krążku znalazły się utwory skomponowane lub wyprodukowane przez takich artystów jak Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska i Tomasz Organek. Plan teledysku do "Miłości" odwiedziła w Krakowie dziennikarka RMF FM Katarzyna Staszko.

"Szukaliśmy miejsc w Krakowie, które będą wiarygodne i 'odnajdą się' w tym teledysku. Mamy więc sklep winylowy, restaurację, Kopiec Krakusa, ale też kilka mniej znanych lokacji: mieszkanie i piękny dach. Chcieliśmy przedstawić historię bliskości, wspólnoty i - właśnie - miłości" - mówią naszej dziennikarce Helena Gandżalian i Bartosz Szpak, reżyserzy klipu.

Autorką muzyki do piosenki jest Majka Jeżowska.

"Współpracowaliśmy już (z Andrzejem Piasecznym - przyp. RMF) w duecie, ale z reguły były to duety wokalne. Twórczego duetu jeszcze nie mieliśmy. Andrzej przygotowywał się do nagrania nowej płyty '50/50' i zapraszał różnych twórców do komponowania piosenek. Postanowiłam więc napisać coś oldschoolowego, tanecznego, trochę w duchu lat 70. i 80. Usiadłam do fortepianu i wiedząc, że nie mam tekstu, uderzając pierwszy akord, zaczęłam sobie podśpiewywać" - wspomina Majka Jeżowska.

"Majka mnie podpuściła, jeśli chodzi o tekst, ale to bardzo dobrze" - dodaje Andrzej Piaseczny.

Majka Jeżowska zdradza również, że fragment utworu "Miłość" powstał dosłownie błyskawicznie.

"Bridge (most, łącznik między fragmentem utworu i finalnym refrenem - przyp. RMF) napisałam w ostatniej chwili, bo Andrzej przyjeżdżał do mnie z winem i ciastem, a ja nie miałam tego fragmentu. Więc usiadłam i... wyszło bardzo fajnie. Potem Andrzej dopisał tekst, że w niebie nie ma ograniczeń żadne z nas. Dlatego pomyślałam, że to będzie ważna piosenka w czerwcu - miesiącu równości" - wspomina artystka.

Andrzej Piaseczny podkreśla zaś, że hasło "miłość nie wyklucza" jest szerokie.

"To nie tylko kwestia społeczności LGBT, ale także takich pojęć jak ageizm czy niepełnosprawność, czyli uznawania, że ktoś jest za stary, żeby kochać, albo ze względu na swoją niepełnosprawność nie powinien. Ten utwór jest po to, żeby powiedzieć, że wszyscy powinniśmy się szanować - a nie tylko tolerować - rozumieć i kochać" - podkreśla artysta.

Klip do piosenki "Miłość" właśnie miał premierę: zobaczcie!

