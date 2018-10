Międzynarodowa ikona pop P!NK ogłosiła zaplanowany na kolejne lato stadionowy koncert w Polsce w ramach trasy koncertowej P!NK Beautiful Trauma World Tour 2019. Artystka słynąca z niezwykle silnego i wyjątkowego głosu oraz profesjonalnych i dynamicznych występów zagra na PGE Narodowym w Warszawie 20 lipca 2019 roku.

/ materiały prasowe /



Bilety w cenie od 220 zł dostępne będą w ogólnej sprzedaży od poniedziałku, 22 października od 10.00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż fanowska wystartuje w środę, 17 października o 9.00 i potrwa do czwartku, 18 października do 9.00.

Przedsprzedaż CITI ruszy w czwartek, 18 października o 9.00 i zakończy się w poniedziałek, 22 października o 9.00.

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE <<< TUTAJ >>>

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl potrwa od piątku, 19 października od 9.00 do poniedziałku, 22 października do 9.00.

Dostępne będą również Pakiety VIP & Hospitality.

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE <<< TUTAJ >>>



Trasa koncertowa P!NK’s Beautiful Trauma World Tour, która zaczęła się w Phoenix w marcu 2018, zelektryzowała już publiczność w Ameryce, Australii i Nowej Zelandii.

Od debiutu w 2000 roku P!NK wydała 7 albumów studyjnych, jeden album z największymi przebojami, sprzedała ponad 57 milionów albumów, ponad 75 milionów singli, ponad 2,4 miliona płyt DVD na całym świecie i uplasowała 15 singli w pierwszej dziesiątce na liście Billboard Hot 100 (z czego cztery na 1 miejscu). Ponadto jest laureatką nagród: trzech Grammy Award (19 nominacji), jednej Daytime Emmy Award, trzech Billboard Music Award, siedmiu MTV Video Music Award (w tym w 2017 roku Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Award, dwóch People’s Choice Award, otrzymała tytuł Billboards’s Woman of the Year w 2013 roku i wyprzedała areny koncertowe na całym świecie.

Jej siódmy studyjny album, Beautiful Trauma, pokrył się platyną, zadebiutował na 1 miejscu listy Billboard’s 200 i osiągnął sukces w pierwszym tygodniu sprzedaży. Ponadto zadebiutował na pierwszym miejscu w 10 innych krajach, na Billboard’s Top Album Sales Chart i Digital Album Chart. Pierwszy singiel "What About US" także zyskał status platynowego, został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Best Pop Solo Performance i zajął pierwsze miejsce na liście Adult Pop Songs, stając się tym samym już dziewiątym numerem jeden P!NK na tej liście - żadna inna artystka nie osiągnęła takiego wyniku.

P!NK wspiera różne organizacje charytatywne, takie jak: Making a Wish Foundation, Autism Speaks, Human Rights Campaign oraz No Kid Hungry. Jest także Ambasadorką UNICEF. Niedawno uświetniła okładkę People Magazine’s: The Beautiful People.

Podczas tej trasy P!NK wystąpią także goście specjalni: Vance Joy i KidCutUp. Australijski piosenkarz i autor piosenek Vance Joy zyskał sławę dzięki przebojowemu singlowi Riptide i ma już łącznie ponad bilion odsłon na Spotify. DJ Kid Cut Up otwierał dotychczasowe koncerty P!NK Beautiful Trauma World Tour. Tworzone przez niego unikalne remiksy wybierane były przez stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych, a także przez artystów takich jak The Chainsmokers, Diplo i DJ Khaled.