Festiwal Filmowy w Świdnicy i Międzynarodowy Festiwal Dokumentów w Poznaniu. A w kinach premiera filmu, w którym główne role zagrali Borys Szyc i jego córka Sonia. Oto najciekawsze kulturalne premiery nadchodzącego tygodnia.

Borys Szyc i jego córka Sonia na planie "Miało cię nie być" / Karina Lempkowska / Materiały prasowe

Festiwal Filmowy Spektrum

Ponad 50 filmów, w tym te pokazywane na największych tegorocznych festiwalach filmowych, jest w programie 9. Festiwalu Filmowego Spektrum. We wtorek 24 października rozpocznie się on w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Save the changes/Zachowaj zmiany".

W konkursie Spektrum, w którym laureata wybierają widzowie, będzie pięć pełnometrażowych filmów z Polski oraz pięć produkcji zagranicznych. To m.in. "Bulion i inne namiętności" Trần Anh Hùnga nagrodzony Złotą Palmę za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes, czy dokument "Skąd dokąd" Maćka Hameli, również prezentowany w maju w Cannes.

W programie jest też konkurs Okiem Młodych. To 41 krótkich metraży autorstwa młodych twórców z różnych państw świata. Będzie też pokaz specjalny filmu "Święto ognia" w reżyserii Kingi Dębskiej. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorką tej produkcji Kingą Preis.

Festiwal Off Cinema

27. Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema zacznie się 24 października Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. W programie jest 10 sekcji tematycznych, 45 pełnometrażowych filmów dokumentalnych i ponad 70 seansów nie tylko w salach kinowych.

Twórcy Off Cinema zapewniają, że to festiwal badający trendy, komentujący otaczającą rzeczywistość i podejmujący dyskusję o przekraczaniu granic. Widzowie zobaczą m.in nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji filmu "Całe to piękno i krew", film "Kociarze", czy dokument "Fantastyczny Matt Parey", opowiadający o fenomenie Macieja Parowskiego, redaktora stojącego za sukcesami kilku pokoleń pisarzy polskiej fantastyki.

Najmłodsi na festiwalu w ramach Poranków dla dzieci będą mogli zobaczyć film o "Rysiu. Królu puszczy" oraz "Dziewczyńskie historie".

"Miało cię nie być" w kinach

Borys Szyc i jego córka Sonia na planie "Miało cię nie być" / Karina Lempkowska / Materiały prasowe

27 października do kin wejdzie film "Miało cię nie być" w reżyserii Kuby Michalczuka - o zderzeniu dwóch pokoleń oraz całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat i temat rodzicielstwa.

To także wspólna podróż ojca i córki, w której bez tabu poruszane są takie wątki, jak wolność wyboru, aborcja oraz edukacja seksualna. W rolach głównych zobaczymy Borysa Szyca i debiutującą na dużym ekranie córkę aktora - Sonię Szyc.

Wideo youtube

W obsadzie są również m.in Magdalena Cielecka, Iza Kuna, Jan Peszek oraz Anita Jańcia, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Tomek Czechowski i Maciej Bisiorek.

Siedemnastoletnia Mańka (Sonia Szyc) nieoczekiwanie wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc. Co jednak 40-letni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej nastolatki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek.