W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun nowego filmu George'a Clooneya. "The Boys in the Boat" wejdzie do kin w grudniu.

George Clooney / HENNING KAISER / PAP/DPA

Nowy film w reżyserii Clooneya to opowieść oparta na faktach, historia ośmiu wioślarzy z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Chłopcy reprezentowali Stany Zjednoczone podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku.

Wideo youtube

Autorem scenariusza jest Mark L. Smith, który ma na koncie m.in scenariusz do "Zjawy", ale również do poprzedniego filmu George'a Clooneya "Niebo o północy". Film powstał na podstawie książki "The Boys in the Boat" Daniela Jamesa Browna. Główne role grają w nim Callum Turner i Joel Edgerton.

Wideo youtube

Książka Browna to opowieść o chłopcach z amerykańskiej klasy robotniczej - synach drwali, stoczniowców i rolników, którzy stworzyli ośmioosobowy zespół wioślarski Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Gdy przyjechali na Igrzyska Olimpijskie do nazistowskich Niemiec, nikt nie dawał im szans na pokonanie elitarnych drużyn Wschodniego Wybrzeża czy Wielkiej Brytanii. Ale zrobili to, jako ósemka pokonali m.in niemiecki zespół wioślarski, który płynął dla Adolfa Hitlera. Głównym bohaterem tej książki jest Joe Rantz, nastolatek bez rodziny i perspektyw. Wiosłuje nie tylko po to, by odzyskać zniszczone poczucie własnej wartości, ale także, by znaleźć prawdziwe miejsce dla siebie na świecie.

Zdjęcia do filmu były kręcone w Seattle, w Los Angeles, w Berlinie, Londynie, a także w brytyjskich Didcot i Molesey.