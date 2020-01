17 stycznia do polskich kin wchodzi nowa filmowa wersji przygód weterynarza rozumiejącego mowę zwierząt! Tym razem w rolę Doktora Dolittle wciela się Robert Downey Jr. Mamy dla Was bilety!

Doktor John Dolittle to słynny naukowiec i lekarz weterynarii w wiktoriańskiej Anglii, który po śmierci żony wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu menażerii swych egzotycznych zwierząt. Kiedy jednak młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, nieustraszony doktor wyrusza w pełną przygód podróż na mityczną wyspę. Tam spodziewa się znaleźć lekarstwo dla królowej...



To już kolejna filmowa wersja "Doktora Dolittle". W najstarszej - z 1967 roku - główną rolę zagrał Rex Harrison. Kolejna wersja przygód doktora powstała pod koniec lat 90., a w rolę weterynarza zagrał Eddie Murphy. Tym razem w tę postać wciela się inny słynny hollywoodzki aktor - Robert Downey Jr. - znamy m.in. z "Iron Mana" i "Sherlocka Holmesa".



Chcecie zobaczyć nowego "Doktora Dolittle"? Mamy dla Was wejściówki do jednego z kin Cinema City. Poniżej szczegóły, jak zdobyć bilety: