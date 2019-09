Superprodukcja "Legiony" - wchodzi dziś do kin! To opowieść o pokoleniu lat 1914-1916, które walczyło o niepodległość. Wielka historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie historii miłosnej. Macie ochotę wybrać się na seans? Mamy dla Was podwójne zaproszenia. Zobaczcie, jak je zdobyć.

REKLAMA