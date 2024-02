Live Aid z 1985

Ten koncert, który odbył się jeszcze na starym stadionie Wembley, zgromadził w nim prawie sto tysięcy widzów. Globalnie za pośrednictwem telewizji obejrzały go prawie 2 miliardy ludzi! To była pierwsza tego typu impreza o takim zasięgu. Przyciągnęła wielu znanych wykonawców.

Swoją pozycję na rynku ugruntowała wtedy grupa U2, która była na początku swojej kariery. Na scenie królował Queen z nieodżałowanym Freddim Mercurym. Oprócz tego zagrali: Bob Dylan, Bryan Adams, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, The Police, Status Quo i The Who.

Głównym organizatorem Live Aid był Bob Geldof - dziś już Sir Bob nagrodzony za swoje zasługi tytułem szlacheckim. Zaśpiewał także na scenie ze swoją kapelą Boomtown Rats. Nie należy zapominać o zbożnym celu tej imprezy - zebrano dzięki niej ponad 130 milionów dolarów dla głodujących mieszkańców Etiopii.

Live 8

Ten koncert był znacznie skromniejszy - ale z podobnym przesłaniem. Odbył się w 20 rocznicę oryginalnego Live Aid, równolegle do spotkania G8 - najbardziej rozwiniętych krajów świata - z apelem, by rządy tych państw zrobiły więcej dla ludzie żyjących w ubóstwie.

Kulminacyjnym punktem programu był występ grupy Pink Floyd - jak się później okazało ostatni w oryginalnym składzie.

Organizatorem imprezy, która miała swoje odbicie w poszczególnych krajach, był ponownie Bob Geldof. Na scenie pojawili się tacy wykonawcy jak U2, Paul McCartney, Bono, Chris Martin, Madonna i Robbie Williams. Zebrano wówczas 20 milionów dolarów, które rozprowadzone zostały wśród organizacji charytatywnych.

Koncerty budzą jednak kontrowersje

Organizator, Bob Geldof, oskarżony został w brytyjskiej prasie o nadmierną autopromocję. Zwracano także uwagę na brak różnorodności etnicznej na londyńskiej scenie.