Muzycy na początku kariery występowali w klubach nocnych Los Angeles, m.in w Whisky a Go-Go czy The Roxy. W tamtym czasie powstały ich wielkie przeboje "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine" czy "Paradise City". Ich debiutanckka płyta "Appetite for Destruction" ukazała się w 1987 roku.

Slash wspominał o licytowanej gitarze nawet w swojej autobiografii. Nazywał ten instrument "Hunter Burst", ponieważ jej pierwszym właścicielem był zaliczany do "starej gwardii" rockmanów muzyk sesyjny Steve Hunter, który nagrywał m.in. z Lou Reedem, Peterem Gabrielem i Alicem Cooperem, a on kupił ją w sklepie Guitars R Us, niedaleko którego Hunter mieszkał.