Krakowski magistrat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela. Dokumenty można składać do 16 marca. Umowa z dotychczasowym dyrektorem - Henrykiem Jackiem S. - została rozwiązana po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty molestowania seksualnego i łamania praw pracowniczych.

Siedziba Teatru Bagatela / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak poinformowała dyrektor wydziału kultury i dziedzictwa narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Olesiak, konkurs na nowego dyrektora składa się z dwóch etapów. W pierwszym komisja złożona z przedstawicieli organizatora, środowiska artystycznego, związków zawodowych, wyłoni kandydatów, spełniających wymagania formalne. Przejdą oni do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu znajomości języka angielskiego.



Chcemy najpóźniej do połowy maja zakończyć postepowanie konkursowe i zatrudnić nowego dyrektora nie później niż od 1 września tego roku - wyjaśniła Olesiak.

Dyrektor wydziału kultury i dziedzictwa narodowego UMK Katarzyna Olesiak (P) oraz doradca prezydenta miasta Dariusz Nowak (L) / /Łukasz Gągulski / PAP

Kandydaci do 16 marca muszą złożyć odpowiednią dokumentację - m.in. życiorys, list motywacyjny, autorski program realizacji zadań w teatrze i wizję repertuaru na najbliższe pięć sezonów artystycznych. Miasto chciałoby, aby dotychczasowa linia repertuarowa Bagateli (utwory lekkie, komediowe) została zachowana.

Henryk Jacek S. kierował Bagatelą przez ponad 20 lat - od 1 września 1999 do 31 stycznia 2020. Jesienią zeszłego roku grupa kobiet, m.in. aktorek teatru oskarżyła go o molestowanie i mobbing. Śledztwo w sprawie nadużyć w Bagateli zostało wszczęte na początku listopada.



Dyrektorowi postawiono w prokuraturze zarzuty nakłaniania kobiet do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.



Jak informowała prokuratura, S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policji - stawiennictwa jeden raz w tygodniu; poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, a także zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych i pełnienia funkcji dyrektora. Miasto rozwiązało z nim kontrakt.