Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Spencer", którego reżyserem jest Pablo Larraín. W rolę księżnej Diany wcieliła się Kristen Stewart. Jej metamorfoza robi duże wrażenie.

Kristen Stewart jako księżna Diana / Neon / Materiały prasowe

Autorem scenariusza do filmu "Spencer" jest Steven Knight, znany m.in. za sprawą popularnego serialu "Peaky Blinders". Kristen Stewart gra księżną Dianę, a Jack Farthing - księcia Karola. W obsadzie są także Sally Hawkins, Timothy Spall i Sean Harris.

Akcja filmu toczy się zimą 1991 roku. Diana i Karol spędzają okres świąteczny w rezydencji Sandringham House. Para zachowuje pozory i uczestniczy w wystawnych przyjęciach, ale relacje pomiędzy małżonkami od dawna są chłodne. Diana jest coraz bliższa decyzji o rozstaniu.

Filmowcy podkreślają, że "Spencer" to nie film ściśle oparty na faktach - jest raczej próbą odpowiedzi na pytanie, co mogło się wydarzyć w życiu Karola i Diany w tym newralgicznym okresie.



"Variety" odnotowuje, że fani z niecierpliwością czekają na to, by przekonać się, czy Kristen Stewart jako Amerykanka dobrze poradzi sobie z odtworzeniem brytyjskiego akcentu księżnej Diany. Pierwszy zwiastun nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie - aktorka wypowiada w nim tylko dwa słowa.



Wideo youtube

Reżyser Pablo Larrain ma na swoim koncie m.in. głośny film biograficzny "Jackie" z Natalie Portman w roli Jackie Kennedy.

Oficjalny plakat filmu / Neon / Materiały prasowe

Światowa premiera filmu planowana jest na 5 listopada. Nie wiadomo jeszcze, kiedy obraz trafi do polskich kin.

Kristen Stewart to już kolejna aktorka, która mierzy się na wielkim ekranie z rolą księżnej Diany. Naomi Watts zagrała ją w filmie Olivera Hirschbiegela "Diana", który miał premierę w 2013 roku.