45 pianistów, w tym dziewięciu Polaków zakwalifikowało się do II etapu XVIII Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu im. Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski / Leszek Szymański / PAP

Jak podał dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener w czwartek wieczorem, decyzją Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pod przewodnictwem Katarzyny Popowej-Zydroń do II etapu zakwalifikowało się 45 uczestników reprezentujących 14 krajów, m.in. dziewięć osób z Polski, osiem z Japonii, siedem z Chin i pięć z Włoch.



Polacy zakwalfikowani do kolejnego etapu to Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Jakub Kuszlik, Mateusz Krzyżowski, Szymon Nehring, Kamil Pacholec, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę.



"Poziom jest bardzo wysoki"

Przewodnicząca jury Katarzyna Popowa-Zydroń powiedziała, że "jury miało bardzo dużo pracy i musiało podjąć wiele trudnych decyzji". Dla prawie połowy uczestników ten moment będzie szczęśliwy, dla połowy mniej, ale dla mnie ten moment również nie jest prosty, bo poziom konkursu jest w tym roku bardzo wysoki, więc z trudem przyszło mi pożegnać wielu uczestników - podkreśliła.



Jej zdaniem, "ten wydłużony czas, bo mija sześć lat od ostatniego konkursu, sprawił, że uczestnicy podczas pandemii zdobyli nowe doświadczenia życiowe i mieli dodatkowy czas na pracę". Jeszcze raz podkreśliła, że "jest jej smutno, że tak wielu wspaniałych pianistów musi dziś pożegnać się z Konkursem Chopinowskim". Zawsze, kiedy się jakieś drzwi zamykają, trzeba rozejrzeć się dookoła, bo zawsze otwierają się inne. Więc liczę na to, że ci którzy dziś odpadną, rozejrzą się i dostrzegą inne szanse - dodała.



Najczęściej wykonywane utwory podczas I etapu konkursu to Ballada f-moll op. 52 i Etiuda gis-moll op. 25 nr 6, utwory te wykonało 18 pianistów. Siedemnaście osób wybrało Etiudę C-dur op. 10 nr 1 i Nokturn H-dur op. 62 nr 1. Najmniejszym powodzeniem cieszyły się Scherzo h-moll op. 20 i Etiuda es-moll op. 10 nr 6, wykonywane były tylko dwa razy.

W konkursie wystartowało 87 pianistów

Przesłuchania II etapu trwają od 9 do 12 października. Cały konkurs potrwa do 23 października.



W tym roku prezentacja wyników I etapu odbyła się bez udziału uczestników i publiczności. Jury reprezentowała przewodnicząca Katarzyna Popowa-Zydroń. Obecni byli również dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener oraz rzecznik konkursu i NIFC Aleksander Laskowski.



W I etapie rywalizowało 87 pianistów, w tym 16 osób reprezentujących Polskę. Wśród pianistów zakwalifikowanych do konkursu głównego przez Jury Eliminacji znalazło się: 22 Chińczyków, 14 Japończyków, 16 Polaków, 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów, a także reprezentanci Armenii, Tajwanu, Kanady, Kuby, Łotwy, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.



XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października.