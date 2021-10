XVIII Konkurs Chopinowski jest już na półmetku. Decyzją jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń do III, przedostatniego etapu konkursu zakwalifikowało się 23 uczestników reprezentujących 11 krajów, m.in. sześciu z Polski, pięciu z Japonii, troje z Włoch, dwóch z Kanady, Rosji, Korei Południowej.

Mateusz Krzyżowski / Leszek Szymański / PAP

Decyzją jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń do III, przedostatniego etapu XVIII Konkursu Chopinowskiego zakwalifikowało się aż 23 uczestników. Celowo powiedziałem "aż", ponieważ regulamin wskazuje, że powinno być w zasadzie 20 osób, a jury zdecydowało jednomyślnie, że poziom konkursu jest na tyle wysoki że, podobnie jak w pierwszym etapie, dosyć znacząco zwiększyło liczbę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu - powiedział PAP dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener.

Dla nas organizatorów bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że wśród tych 23 pianistów, sześć osób to Polacy. Sam muszę potwierdzić nie tylko organizator, ale również słuchacz konkursu, że poziom artystyczny tegorocznego konkursu jest niezwykle wysoki, przez co jury miało bardzo trudne zadanie z wydaniem werdyktu - dodał. Jak tłumaczył, "nie tylko ci artyści, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu są znakomitymi artystami, ale także olbrzymia większość tych, którzy już w konkursie nie zagrają".

Szklener powiedział, że "w programie trzeciego etapu konkursu są prawdopodobnie najtrudniejsze gatunki jeśli chodzi o twórczość Fryderyka Chopina, bo to przede wszystkim mazurki i największe formy czyli sonaty. Każdy z pianistów zagra mniej więcej godzinny recital".

Polacy, którzy przeszli do finału to: Piotr Alexewicz, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Andrzej Wierciński.

W III etapie wystąpią ponadto: Leonora Armellini (Włochy), JJ Jun Li Bui (Kanada), Michelle Candotti (Włochy), Yasuko Furumi (Japonia), Alexander Gadjiev (Włochy/Słowenia), Avery Gagliano (Stany Zjednoczone), Martin Garcia Garcia (Hiszpania), Eva Gevorgyan (Rosja/Armenia), Nikolay Khozyainov (Rosja), Su Yeon Kim (Korea Południowa), Aimi Kobayashi (Japonia), Hyuk Lee (Korea Południowa), Bruce (Xiaoyu) Liu (Kanada), Hao Rao (Chiny) oraz troje pianistów z Japonii: Miyu Shindo, Kyohei Sorita, Hayato Sumino.

III etap potrwa od 14 do 16 października. Przesłuchania będą się odbywać w sesjach porannej (od g. 10) oraz wieczornej (od g. 17).

Pianiści zagrają ok. 50-minutowy recital, podczas którego wykonają m.in. jedną z dwóch sonat (op. 35 lub op. 58, o ile nie wykonali ich we wcześniejszej rundzie Konkursu) lub pełny cykl Preludiów op. 28 oraz wybrany cykl mazurków.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października 2021 r.