Pianista Rafał Blechacz wystąpi w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu na koncercie z okazji 75-lecia Filharmonii Poznańskiej. 10 listopada 1947 roku miał miejsce pierwszy, oficjalny koncert poznańskich filharmoników pod batutą Stanisława Wisłockiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 75. rocznicę tamtego wydarzenia Filharmonia Poznańska zaprasza na jubileuszowy koncert. Solistą wieczoru będzie Rafał Blechacz, który wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza wykona Koncert fortepianowy a-moll Roberta Schumanna. Wieczór otworzy "Uwertura komediowa" Tadeusza Szeligowskiego, pierwszego dyrektora i patrona Filharmonii, w programie znajdą się także utwory Mieczysława Karłowicza i Wojciecha Kilara.

Tryumfator 15. Konkursu Chopinowskiego był gościem jubileuszowych obchodów także przy okazji 70-lecia Filharmonii Poznańskiej. W sezonie 2017/18 Rafał Blechacz był artystą-rezydentem Filharmonii Poznańskiej, w 2020 roku występował z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej podczas jej koncertów w Niemczech i we Francji.



Wizytówką poznańskiej instytucji są artyści: orkiestra i unikatowy w skali międzynarodowej Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki, stworzony przez Stefana Stuligrosza. Filharmonia organizuje Koncerty Poznańskie, Koncerty Targowe, niespotykane w innych instytucjach cykle koncertowe. Instytucję wyróżnia też wstępująca w 55. sezon Pro Sinfonika, ruch młodych miłośników muzyki, zainicjowany przez Alojzego Andrzeja Łuczaka.



Dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig przypomniał, że regularne koncerty symfoniczne w Poznaniu odbywały się już w październiku 1931 roku. Ich wykonawcą była Orkiestra Symfoniczna Miasta Stołecznego Poznania, którą nazywano także Filharmonią Poznańską.



Ostatecznie przyjęto jednak, że historię Filharmonii Poznańskiej otworzył koncert 10 listopada 1947 roku. Orkiestrę poprowadził wtedy jej główny twórca i dyrygent-szef przez kolejną dekadę, liczący wówczas 26 lat Stanisław Wisłocki. Solistą był wybitny pianista i kompozytor, podobnie jak Wisłocki, związany także z Poznaniem, Raul Koczalski - wyjaśnił Nentwig.



Wojciech Nentwig oraz dyrektor muzyczny Filharmonii Poznańskiej i dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz przypomnieli w okolicznościowym tekście na Koncert 75-lecia, że już w pierwszych latach istnienia Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, zespół dołączył do czołówki polskich orkiestr symfonicznych.



To poznańscy filharmonicy towarzyszyli w 1949 roku finalistom i laureatom pierwszego powojennego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, to oni nieprzerwanie od 1952 roku grają z finalistami i laureatami Konkursów Wieniawskiego, to oni dokonali wielu wspaniałych nagrań radiowych i płytowych.in. z Idą Haendel, Henrykiem Szeryngiem, Romanem Totenbergiem czy z Wandą Wiłkomirską - podkreślili.



Wśród artystów, którzy grał w Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej w pierwszych latach jej istnienia był m.in. jeden z najwybitniejszych polskich altowiolistów, kameralista i pedagog Stefan Kamasa. Jak wspominał, karierę altowiolisty w orkiestrze rozpoczynał w 1947 roku jako siedemnastoletni student.



Po udanym przesłuchaniu kandydatów do tworzącej się Orkiestry Filharmonii Poznańskiej okazało się, że byłem jedynym altowiolistą przystępującym do tego konkursu. Pamiętam Stanisława Wisłockiego szczęśliwego - nie było wtedy chętnych do gry na tym pięknym instrumencie. Wisłocki, prawie jak ojciec, prowadził mnie i pomagał w mojej muzycznej podróży. Z nim to występowałem jako solista kilkakrotnie, a po latach nagraliśmy płytę z Filharmonią Narodową w Warszawie, z Koncertem altówkowym, który napisała dla mnie Grażyna Bacewicz - napisał Kamasa w tekście przygotowanym na jubileuszowe obchody.



Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego jest instytucją artystyczną, której organizatorem od 1 stycznia 1999 roku jest wielkopolski samorząd.



Podczas czwartkowego koncertu marszałek wielkopolski Marek Woźniak wręczy filharmonikom Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". Najwyższe regionalne odznaczenia otrzymają 23 osoby z zespołu Filharmonii Poznańskiej. Z okazji jubileuszu wręczone zostaną również odznaczenia państwowe.



Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego osiągnęła status jednej z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce, a zarazem sztandarowej instytucji kultury w Wielkopolsce. Współpracuje z najwybitniejszymi światowymi solistami i dyrygentami. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej koncertowała w niemal wszystkich państwach europejskich; zespół uczestniczył w wielu zagranicznych festiwalach muzycznych.



Koncert 75-lecia odbywa się pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.