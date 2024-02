Kevin Costner wraca do westernu. Do gatunku, który przyniósł mu Oscary. Twórca wyróżnionego siedmioma nagrodami Amerykańskie Akademii Filmowej "Tańczącego z wilkami" pokazał w sieci pierwszy zwiastun filmu "Horizon: An American Saga". Wyreżyserował film, jest współautorem scenariusza i gra też główną rolę.

Kevin Costner / JIM RUYMEN / PAP/Newscom Western Kevina Costnera opowie o okresie podboju amerykańskiego Zachodu tuż przed i zaraz po wojnie secesyjnej. "Horyzont: Amerykańska saga" został podzielony na cztery części. Kevin Costner jest jego reżyserem, współscenarzystą oraz występuje w roli głównej. Pierwsza z części, jak poinformowali twórcy, pojawi się w kinach 28 czerwca. Drugą będzie można zobaczyć 16 sierpnia. Daty premier kolejnych dwóch nie są jeszcze znane. Wideo youtube Kevin Costner w swoim nowym filmie gra postać Hayesa Ellisona. W obsadzie są też m.in Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tantanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt oraz Jamie Campbell Bower. "Horyzont: Amerykańska saga" to czwarty filmem wyreżyserowany przez Kevina Costnera. Znany aktor jako reżyser zadebiutował w 1990 roku westernem "Tańczący z wilkami", który okazał się zaskakującym sukcesem i nagrodzono go aż siedmioma Oscarami. Film "Bodyguard", w którym wcielił się w postać ochroniarza granej przez Whitney Houston piosenkarki, był wielkim sukcesem komercyjnym, przyciągnął do kin liczną publiczność. Costner ma bardzo rozległe i ambitne plany zawodowe. Gwiazda serialu "Yellowstone" chce wybudować warte 40 milionów dolarów studio filmowe. Ma być zlokalizowane w mieście St. George w stanie Utah. Sam obiekt liczący ponad 14 tys. m kw. będzie oferował dwa studia dźwiękowe, magazyn do scenografii, przestrzeń biurową i restaurację oferującą usługi cateringowe. Pomysł na budowę studia pojawił się, gdy aktor przygotowywał się w Utah do realizacji nowego westernu. Miałe spore trudności ze znalezieniem odpowiedniej hali zdjęciowej. Zobacz również: Listy w trójkącie. Clapton i Harrison pisali do tej samej kobiety

