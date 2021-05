8 maja w Konstancińskim Domu Kultury "Hugonówka" odbędzie się półfinał 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki - ogólnopolskiego, kilkuetapowego konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami projektu są Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przy współpracy Telewizji Polskiej SA. Opiekę artystyczną nad festiwalem, od pierwszej edycji, sprawuje Irena Santor.

Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki / Fot. Joanna Pieczara / Materiały prasowe

Występy oceniać będzie jury w składzie: Ania Rusowicz (przewodnicząca), Anna Smołowik, Adam Sztaba, Antoni Pawlicki i Magdalena Waligórska-Lisiecka (sekretarz). Koncert rozpocznie się o godz. 11:00. Wydarzenie poprowadzą Anna Dymna oraz Bronia Zamachowska.

Organizując po raz pierwszy ten festiwal założyliśmy, że w towarzystwie największych gwiazd polskiej estrady w finale konkursu wystąpią tylko najzdolniejsi wokaliści niepełnosprawni. Czas skończyć z traktowaniem moich przyjaciół na zasadzie: "Marcinku, jesteś niewidomy, jeździsz na wózku, ale lubisz śpiewać? No to masz mikrofon i pośpiewaj sobie. Nieważne, że nie masz głosu, wolno ci, bo biedny przecież jesteś". Takie podejście nie tylko uwłacza godności Marcina, ale krzywdzi także jego bardziej zdolnych wokalnie kolegów. Tracimy przez to z oczu talenty na miarę Andrei Bocellego czy Stevie Wondera. To nie tylko moja opinia - podkreśla Anna Dymna.

W Konstancinie zaprezentuje się 32 wokalistów (w kat. do 16. roku życia i powyżej 16. roku życia). Wyłonionych zostanie po sześciu finalistów w obu kategoriach, którzy 12 czerwca wystąpią w finale w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Ubiegłoroczna edycja festiwalu / Fot. Jarosław Praszkiewicz / Materiały prasowe