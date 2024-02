Gwiazda światowego formatu, Justin Timberlake, zaskakuje fanów w Polsce. W ramach swojej najnowszej trasy "The Forget Tomorrow World Tour" artysta zagra nie jeden, ale dwa koncerty w TAURON Arena Kraków!

Justin Timberlake / Xavier Collin / Avalon / PAP

Justin Timberlake, ikona popowej sceny muzycznej, zdecydował się na wyjątkowy gest wobec swoich polskich fanów. Ze względu na ogromne zainteresowanie, amerykański wokalista zagra dwa koncerty w Krakowie: 26 i 27 lipca 2024 roku.

Występy są częścią większej trasy koncertowej "The Forget Tomorrow World Tour", która obejmuje 67 występów na całym świecie, trwających od kwietnia do grudnia bieżącego roku.

Live Nation, organizator trasy, ogłosił nowe przystanki, które poza Polską obejmują Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Holandię, Danię, Szwecję i Francję. Warto zaznaczyć, że na północnoamerykańskim etapie trasy wyprzedano już 22 koncerty, a liczba sprzedanych biletów w USA przekroczyła 550 000.



Justin Timberlake, poza zapowiedzią dodatkowych koncertów, podzielił się z fanami swoim najnowszym singlem "Drown", wydanym przez RCA Records. Utwór ten, wraz z innymi nowymi piosenkami z nadchodzącego albumu "Everything I Thought It Was", takimi jak "Selfish", zostaną zaprezentowane na żywo. Nie zabraknie również największych hitów artysty. Premiera szóstego studyjnego albumu Timberlake'a zaplanowana jest na 15 marca.



Ogólna sprzedaż biletów zostanie uruchomiona 1 marca 2024 roku.



Justin Timberlake to artysta o wielu talentach, który w swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC.

Zdobywca dziesięciu nagród GRAMMY i czterech nagród Emmy, Justin Timberlake jest również znany z udanych ról aktorskich i udziału w produkcjach filmowych, takich jak "Trolle" i "Trolle 3", gdzie użyczył swojego głosu i za który otrzymał nominację do Oscara za piosenkę "Can't Stop the Feeling!".

Dla fanów Justina Timberlake'a i miłośników wysokiej jakości muzyki pop, koncerty w Krakowie będą niezapomnianym przeżyciem i szansą na bezpośrednie doświadczenie magii jego występów.